Sei mila visitatori per “Capolavoro per Lecco”. Il 12 febbraio incontro con Vittorino Andreoli

“Quello con il professor Andreoli è un incontro centrale nel nostro cammino di approfondimento”

Il noto psichiatra e scrittore parlerà del tema “Timore e tremore: il mistero della paternità. Abbiamo bisogno di padri”

LECCO – Quasi 6.000 visitatori dal 5 dicembre a oggi e gennaio è stato un mese ricchissimo di visite per l’evento “Il mistero del Padre. Il segno di Michelangelo”, edizione 2023/24 della mostra “Capolavoro per Lecco”, organizzata dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco presso Palazzo delle Paure.

Intanto prosegue anche la programmazione delle serate di approfondimento e scoperta proposte in co-programmazione con la Provincia di Lecco presso la Sala Don Ticozzi. Dopo i primi due appuntamenti – dedicati rispettivamente a un approfondimento dell’attualità del testo biblico del Sacrificio di Isacco nel dialogo tra Don Isacco Pagani e Don Cristiano Mauri e al racconto degli ultimi anni a Firenze di Michelangelo a cura dello storico dell’arte Marcello Calogero – il ciclo prosegue il 12 febbraio alle ore 21 con l’atteso intervento dello psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli dal titolo “Timore e tremore: il mistero della paternità. Abbiamo bisogno di padri” cui farà seguito il 26 febbraio “Michelangelo in scena”, una drammatizzazione del grande artista con rilettura di alcune sue Rime a cura di Matteo Bonanni e dei ragazzi in PCTO di Capolavoro per Lecco.

“Quello con il professor Andreoli è un incontro centrale nel nostro cammino di approfondimento – afferma Mons. Davide Milani – perché intende ampliare la riflessione che nasce dalle opere in mostra per confrontarci su uno dei temi di attualità che quest’anno Capolavoro per Lecco indaga, cioè il bisogno della presenza del padre, oggi, nelle famiglie, nella chiesa e nella società. La presenza a Lecco del professor Andreoli, una delle voci più autorevoli in questo campo scientifico a livello nazionale, ci aiuterà nell’originale percorso che, partendo dalla mostra, vuole interpellare la vita quotidiana”.

Gli incontri, in programma alle ore 21 alla Sala Don Ticozzi (via Ongania – Lecco) sono tutti a ingresso libero.