A Mandello l’atteso il concerto delle “Giannissime”

Sabato 9 marzo al Teatro De Andrè di Mandello

MANDELLO – Le “Giannissime“, una band tutta al femminile nata inizialmente come tributo alla signora del rock italiano, ovvero Gianna Nannini, ha iniziato l’avventura nel marzo del 2010. Il gruppo è composto da Emilia Taramelli (voce), Gloria Remonti (chitarra), Sara Bertoletti (basso), Michela Rota (batteria e cori).

Dopo otto anni di numerosi spettacoli live, nel 2018 decidono di dare una svolta con un significativo ampliamento del repertorio, per arrivare al principale progetto attuale dal titolo “La Voce delle Donne“. Un viaggio tra le più grandi voci femminili, soprattutto italiane, degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Il concerto “La voce delle Donne” andrà in scena sabato 9 marzo alle ore 21 presso il Teatro De Andrè di Mandello del Lario.

Ad oggi, in 15 anni di musica, hanno coronato bellissimi successi, passando su importanti palchi e piazze di tutta Italia. Più di 1.100 concerti, molti dei quali tenuti a feste della birra, bellissime piazze, teatri e locali.

Numerosi i concerti anche fuori dall’Italia. In Slovenia hanno cantato durante il motoraduno nazionale e sono state anche in diverse città della Svizzera.

Per il successo ottenuto sono state chiamate a partecipare a molte trasmissioni radio e televisive locali. I siti web le pubblicizzano come una delle band più grintose sul palco. Il loro spettacolo consiste nel susseguirsi di cover live delle migliori cantanti autrici italiane (e qualche incursione anche nell’internazionale) come Anna Oxa, Loredana Bertè, Patty Smith, Nada, Patty Bravo, Tina Turner e ovviamente Gianna Nannini.