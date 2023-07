MUU di Vendrogno: al via la mostra ‘Custodire e tramandare saperi’

L’esposizione tra gli eventi in programma per il 15esimo compleanno del museo

Una mostra sui saperi tradizionali della Muggiasca, in particolare castagne e cereali antichi

BELLANO – Il MUU di Vendrogno – Museo del latte e della storia della Muggiasca taglia il traguardo del 15esimo compleanno e, nel ricco programma che caratterizzerà la giornata di oggi, sabato, ci sarà anche l’inaugurazione della mostra ‘Custodire e tramandare saperi’, dedicata in particolare alle filiere della castagna e dei cereali antichi (segale e grano saraceno) che in Muggiasca hanno storicamente rivestito un’importanza fondamentale, e in generale sul rilievo dei beni immateriali raccontati a più voci attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.

Per secoli queste coltivazioni hanno rappresentato una forma di sostentamento per le comunità della valle, così come di molti altri ambiti montani prealpini, in una relazione tra ambiente, società, cultura ed economia che è sempre più al centro del dibattito teorico, delle politiche sul territorio, della vita delle persone.

L’inaugurazione dell’esposizione, a cura di Matteo Balduzzi, avverrà alle ore 17.00 di oggi, sabato 8 luglio. Con lei, il MUU intende da un lato far conoscere al pubblico tre progetti di giovani artisti italiani Mara Callegaro, Francesco Garofalo, Mattia Marzorati, realizzati con una interessante modalità di ascolto delle comunità e caratterizzati da notevole consapevolezza formale, dall’altro presentare nei territori della Muggiasca e della Valsassina una serie di buone pratiche di ascolto e di elaborazione dei bisogni delle comunità, confermare il proprio impegno nella salvaguardia dei saperi e avviare una discussione sulla potenzialità e le criticità del recupero di alcune filiere storiche come quelle in oggetto.

La mostra è stata prodotta da Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Direzione Generale Cultura – Regione Lombardia nell’ambito del progetto Interreg V-A Italia Svizzera ‘Living ICH’ ed è stata presentata per la prima volta a Tirano nel settembre 2022.

I progetti sono stati realizzati dagli artisti nella media Valtellina e in Val Poschiavo e mettono in evidenza, con modalità diverse e tra loro complementari (fotografia, video, installazione) i tre elementi fondamentali che definiscono i saperi tradizionali e che ne rendono possibile la conservazione: le persone, le cose, le parole.

L’intero progetto, realizzato in Valtellina e Val Poschiavo tra marzo e giugno 2022, ha visto la realizzazione di numerose interviste a produttori locali, tre tavoli di lavoro che hanno coinvolto soggetti diversi operanti nelle filiere della castagna e dei cereali antichi, un tavolo di confronto con il livello amministrativo in cui discutere i bisogni emersi da parte delle comunità, riepilogati in una Mappa delle istanze delle comunità e confluiti nell’Agenda delle azioni da compiere per lo sviluppo delle filiere in oggetto.

‘LIVING ICH’ – STRUMENTI TRANSFRONTALIERI DI GOVERNANCE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL LIVING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH). PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 è stato promosso da Eurac Research, Regione Lombardia, Regione Valle D’Aosta, Polo Poschiavo. Il lavoro di animazione territoriale e di realizzazione delle Giornate dei saperi transfrontalieri è a cura di Codici Ricerca Intervento. Il lavoro di ricerca è a cura di Associazione Simbdea in collaborazione con meraki-desideri culturali.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 9 luglio al 15 ottobre. Per il calendario delle aperture e gli orari: www.muu-vendrogno.it. Per informazioni 333 3823413.

La mostra sarà accompagnata da incontri e presentazioni: