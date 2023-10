Barzanò. Oltre cento visitatori incantati dalla Canonica di San Salvatore

Ottimo risultato raggiunto dal sito storico durante il festival Italia Romanica

“Numeri confortanti che ci spingono a creare nuove offerte per valorizzare il nostro paese e spingere verso un turismo di prossimità”

BARZANO’ – Oltre 100 visitatori hanno scelto di ammirare la Canonica di San Salvatore e i suoi affreschi in occasione del progetto Italia Romanica, grande manifestazione dedicata all’arte e all’architettura del Medioevo italiano che ha visto l’edificio barzanese come unico bene storico e architettonico del Lecchese selezionato per questa prima edizione tra cattedrali, abbazie, monasteri, chiese campestri di Sardegna, Sicilia e Lombardia.

Ottantasei visitatori provenienti da Lombardia, Piemonte e Svizzera, e i restanti 16 residenti a Barzanò, hanno avuto modo di approfondire meglio la conoscenza del prezioso bene architettonico, durante le Giornate Nazionali del Romanico svoltesi dal 16 settembre all’1 ottobre, con tre fine settimana di aperture straordinarie e visite guidate. 46 visitatori il primo weekend, 31 il secondo e 25 il terzo: questo il bilancio conclusivo dell’iniziativa. Oltre che da Barzanò, il pubblico è giunto da Lecco, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Milano, dal Piemonte e dal Canton Ticino.

“E’ stata una importante occasione, per tutti, di andare alla scoperta, o alla riscoperta, di un capolavoro romanico prezioso”, ha commentato Giovanni Sironi, assessore alla Valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, che ha anche fatto da guida a molti visitatori.

“Le giornate nazionali del Romanico – aggiunge il sindaco, Gualtiero Chiricò – sono state per noi un nuovo spunto per rilanciare la scoperta del nostro bene più importante dal punto di vista storico e architettonico. La nostra adesione non è stata fine a se stessa, ma parte di una strategia ben precisa che stiamo perseguendo, perché lo sviluppo del territorio passa attraverso la conoscenza delle sue peculiarità. I risultati sono confortanti sia in termini numerici che di qualità del servizio: questo ci spinge a creare nuove offerte e nuove opportunità per il nostro paese che, insieme al territorio circostante, può diventare un attrattivo per il turismo di prossimità”.