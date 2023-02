Imbersago: inaugurata la mostra di Crisanti, che resta aperta nel weekend

“Novanta” è una mostra dedicata all’artista Giulio Crisanti

L’antologica, ospitata in Comune a Imbersago, resterà aperta questo fine settimana

IMBERSAGO – Resterà aperta anche questo fine settimana “Novanta”, mostra antologica omaggio a Giulio Crisanti, artista che lo scorso anno ha festeggiato novant’anni.

L’esposizione, allestita in Comune a Imbersago, dopo essere stata promossa nei mesi scorsi a Vimercate, è stata inaugurata domenica scorsa alla presenza dello stesso artista, della critica Simona Bartolena, del sindaco Fabio Vergani, della consigliere Marta Massironi e della presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota.

Artista nato a Frascati (Roma) nel 1932, dal 1981 “trapiantato” nella Brianza lecchese, Crisanti è impegnato da decenni nel contesto locale e non solo: basti pensare che è stato il vincitore della prima edizione 1996 del Premio “Morlotti-Imbersago”, da lungo tempo fa parte della giuria del Premio in rappresentanza della Pro Loco di Imbersago e ha promosso in collaborazione con il Comune e con varie istituzioni, fra cui quella scolastica, numerose iniziative di grande valenza artistico culturale.

Orari di apertura: venerdì 24 dalle 21 alle 23 in occasione della serata musicale a cura di “Imbersago Musicale”; sabato 25 e domenica 26 mattino dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.