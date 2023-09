Imbersago omaggia Donato Frisia: inaugurata la mostra

L’esposizione è stata curata da Simona Bartolena

La mostra ripercorre i momenti della produzione di Donato Frisia, pittore apprezzato anche a livello internazionale

IMBERSAGO – Una buona presenza di pubblico ha fatto da cornice ieri, domenica, all’inaugurazione della mostra dedicata a Donato Frisia (Merate, 1883-1953), il celebre pittore meratese di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario dalla morte.

L’esposizione, curata da Simona Bartolena e allestita in sala consiliare, ripercorre attraverso una trentina di quadri, messi a disposizione da privati, l’importante percorso artistico di Frisia, artista apprezzato a livello nazionale e internazionale, vissuto in Italia e all’estero, “amico delle avanguardie parigine, instancabile viaggiatore e curioso giramondo” come ha ricordato la stessa Bartolena.

“Schivo, poco avvezzo alla mondanità e ai meccanismi del mercato”, Frisia è anche un pittore la cui arte è difficilmente catalogabile sotto qualche etichetta o tendenza: un particolare che probabilmente lo ha reso meno popolare tra il grande pubblico.

La mostra imbersaghese è stata pensata seguendo una suddivisione iconografica, riordinando i dipinti per temi e momenti della produzione dell’artista, con particolare attenzione ai paesaggi e alle vedute.

Durante l’inaugurazione la consigliera Marta Massironi ha ringraziato il gallerista Aldo Mari per aver fornito l’impulso a organizzare l’antologica, lasciando poi al sindaco Fabio Vergani l’onore di ringraziare tutte le persone attraverso le quali ha preso forma l’omaggio a Donato Frisia. Non poteva mancare la presenza della critica Bartolena che ha fornito preziosi indicazioni non solo sulla figura del pittore meratese ma anche sulle ragioni e sugli obiettivi insiti in questa iniziativa.

L’esposizione verrà aperta nuovamente al pubblico domenica 1 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e in occasione di Ville Aperte domenica 15 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni di visite in altri giorni ed orari scrivere a massironi@comune.imbersago.lc.it