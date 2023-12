Merate, piace l’idea del biglietto sospeso: al teatro Manzoni va in scena la solidarietà

Ha colto nel segno la proposta del biglietto sospeso lanciata in occasione dello spettacolo di Vanessa Incontrada

Un inaspettato regalo di Natale per 37 bambini che potranno assistere a uno dei prossimi spettacoli della rassegna dei Mini Show

MERATE – Ben 37 tagliandi staccati virtualmente in una sola serata. Ha colto nel segno, raccogliendo la solidarietà dei meratesi, l’iniziativa del biglietto sospeso, lanciata mercoledì sera da Giovanna De Capitani, organizzatrice dell’apprezzata e partecipata rassegna teatrale del Teatro Manzoni, dando il benvenuto in sala ai tantissimi spettatori accorsi per lo spettacolo “Scusa sono in riunione. Ti posso richiamare?” con protagonista Vanessa Incontrada.

Prima di lasciare la scena ai talentuosi attori diretti dal regista Gabriele Pignotta, a sua volta sul palco, De Capitani ha voluto lanciare la proposta del biglietto sospeso, proponendo alle persone presenti in sala di acquistare un biglietto della rassegna dei mini Show da destinare a bambini le cui famiglie non potrebbero permettersi il “lusso” di un pomeriggio a teatro.

Un’idea di solidarietà, nata sulla scia del caffè sospeso di Napoli, a cui il pubblico del Teatro Manzoni non è rimasto indifferente con ben 37 biglietti sospesi prenotati, in una sola serata, per i prossimi spettacoli della rassegna Family Show.

“Sarà poi don Davide Serra, coadiutore dell’oratorio, insieme alle catechiste a individuare i destinati di questi biglietti, regalati con il cuore dai nostri spettatori a cui va un grande grazie” conclude soddisfatta De Capitani. Inutile dire che la proposta del biglietto sospeso non si interrompe con le festività natalizie, ma potrà essere sottoscritta da chiunque voglia prendere parte a questa catena di solidarietà anche nei prossimi mesi.