Merate, tre serate su astronomia tra letteratura, cinema e tv

L’iniziativa è promossa da

Primo incontro martedì 7 novembre in sala civica a Merate

MERATE – “L’Astronomia tra letteratura, cinema e tv”: è questo il titolo del ciclo di tre conferenze promosso dall’associazione Musicarte-lab in collaborazione con il gruppo Astrofili Deep Space del Planetario di Lecco.

A tenere le conferenze si alterneranno Loris Lazzati, giornalista e divulgatore scientifico nonché fondatore del gruppo astrofili di Lecco e Luca Perri, divulgatore scientifico e astrofisico dell’Osservatorio di Merate e del Planetario di Milano.

Le conferenze si terranno martedì 7, 14 e 21 novembre nella sala civica Fratelli Cernuschi di Merate.

Durante gli incontri si parlerà di fisica ed astronomia rivisitando i telefilm di fantascienza, strafalcioni e gemme. Il percorso, che riserverà anche un omaggio a Dante, si concluderà con una visita al planetario.

Il costo di iscrizione per le tre conferenze è di 25 euro per i soci e di 45€ euro per i non soci. L’uscita al planetario è da quantificarsi in 6 euro. Le iscrizioni si possono effettuare mandando una mail a info@musicartelab.it o chiamando solo al mattino il 340 9595064.