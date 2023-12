Merate: Vanessa Incontrada in scena il 20 dicembre al Teatro Manzoni

In scena lo spettacolo “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?”

Grande attesa per un appuntamento sold out da tempo

MERATE – Grande attesa, con la sala sold out da tempo, per l’arrivo di Vanessa Incontrada al Teatro Manzoni di Merate per lo spettacolo “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?” in scena mercoledì 20 dicembre alle 21 con Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi.

Lo spettacolo è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Una commedia geniale e travolgente, assolutamente da non perdere, con cui Gabriele Pignotta, autore, interprete e regista dello spettacolo, dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Al suo fianco Vanessa Incontrad, attrice, showgirl, conduttrice televisiva e modella spagnola, naturalizzata italiana, diventata famosa al grande pubblico con la conduzione di molte edizioni di Zelig in coppia con Claudio Bisio.

Ingresso in sala per abbonati della stagione teatrale e spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato dalle 20.15.

Continua inoltre la promozione natalizia “Regala una serata al tuo teatro” con biglietti disponibili per i due spettacoli fuori abbonamento e per i prossimi family show visionabili al sito www.cinemateatromanzonimerate.it . Un’idea speciale per un affettuoso pensiero di Buone Feste alle nostre persone care.

Informazioni presso la Biglietteria del teatro o con messaggio Whatsapp al 351 5890142 o via mail cineteatromanzonimerate@gmail.com

La biglietteria è aperta il martedì e giovedì dalle 21 alle 22 e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio.