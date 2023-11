Olgiate: Irene Carossia in scena con “Cenerentola, 20 anni dopo”

L’iniziativa è in programma questa sera, venerdì, al teatro dell’oratorio di Olgiate

Rientra tra le proposte di Officina Donna in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

OLGIATE – E’ in programma questa sera, venerdì 17 novembre alle 20.45 al teatro parrocchiale dell’oratorio di Olgiate (piazza Paolo VI) lo spettacolo “Cenerentola, 20 anni dopo”, piéce teatrale in cui con ironia e leggerezza l’autrice Irena Carossia metterà in scena le Cenerentola degli anni 2000.

L’iniziativa rientra nel ciclo di proposte promosse dallo sportello antiviolenza Officina Donna con l’altra metà dei cielo – telefono donna di Merate (con patrocinio del Comune) in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.La serata, con inizio alle 20.45, è a ingresso libero.

La rassegna si chiuderà venerdì 1° dicembre con l’appuntamento di poetry slam “Cuore fa rima con amore?” in programma nella palestra della scuola primaria in viale Sommi Picenardi.