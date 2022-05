Enzo Iacchetti al Teatro Jolly: 50 biglietti gratis per medici e sanitari

“Il modo migliore per dire grazie a queste persone che si sono impegnate nella lotta contro il Covid”

Sabato 21 maggio alle ore 21 in scena lo spettacolo “Intervista confidenziale”

OLGINATE – In occasione dello spettacolo “Intervista confidenziale” con Enzo Iacchetti (sabato 21 maggio ore 21), il Cinema Teatro Jolly di Olginate mette a disposizione 50 biglietti gratuiti per i medici e il personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid.

“La riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri è soprattutto per merito del loro grande impegno profuso nella cura delle persone contagiate e nella campagna vaccinale. Per questo ci sentiamo in dovere di offrire un’opportunità di svago e relax a chi è impegnato da quasi due anni in prima linea nella lotta contro il COVID-19”.

Come ottenere i biglietti gratuiti?