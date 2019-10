Santa Maria Hoè, concerto della Fisorchestra Adda in favore della Fabio Sassi

Appuntamento da non perdere domenica 20 ottobre a Villa Semenza

Ospite d’eccezione il tenore Sergio Rocchi

SANTA MARIA HOE’ – La Fisorchestra Adda in concerto in favore dell’associazione Fabio Sassi onlus nella splendida cornice di Villa Semenza. Appuntamento da non perdere per gli appassionati della grande tradizione della musica popolare e dei grandi compositori domenica 20 ottobre alle 17 nella storica dimora di Santa Maria Hoè.

In occasione del trentesimo anno di fondazione dell’associazione Fabio Sassi Onlus, infatti, l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in collaborazione con l’associazione Eugenio Nobili invitano all’ascolto di “Fisorchestra Adda in concerto”, con l’orchestra di fisarmoniche “La gioia di suonare insieme”. Ospite di eccezione inoltre il tenore Sergio Rocchi.

Un’orchestra nata nel 2006

L’Orchestra di fisarmoniche è nata nel 2006 dall’associazione culturale “Eugenio Nobili” di Olgiate Molgora e presenta un repertorio esclusivo degli anni 30/50 e trascrizioni di brani d’autore come Verdi, Chopin, Šostakovič. “La Fisorchestra Adda, come un fiume che abbraccia il suo territorio, vuole diventare occasione di incontro e di ascolto – ha dichiarato il maestro Antonello Brivio – Al concerto interverrà come ospite d’eccezione il tenore bergamasco Sergio Rocchi. L’Orchestra è perciò onorata di sostenere l’importante associazione Fabio Sassi – Hospice Il Nespolo di Airuno e ci piace sottolineare questo bellissimo aforisma di Gandhi che farà da cornice al programma del concerto: “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”. Siamo convinti che la musica ci possa aiutare a superare momenti difficili e imprevisti della vita”. La Fisorchestra è guidata dai maestri Antonello Brivio e Marco Faralli. Ingresso libero.