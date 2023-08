Bruno Euronics apre a Lecco: tradizione e innovazione al servizio dei clienti

Inaugurato oggi il nuovo store di elettronica al Centro Commerciale Meridiana

Una storia italiana iniziata nel 1936: “Il nostro lavoro non è solo vendere prodotti, ma vendiamo assistenza”

LECCO – Bruno Euronics apre a Lecco con un innovativo store presso il Centro Commerciale Meridiana. Il battesimo è stato salutato da una lunga fila di clienti che, alle ore 8, ha varcato la soglia del moderno spazio dedicato all’elettronica nel quale batte un cuore tutto italiano.

La storia di Bruno Euronics, infatti, affonda le sue radici nella bellissima terra di Sicilia: era il lontano 1936 quando Domenico Bruno e la moglie Palmina Finocchiaro aprirono un punto riparazione di grammofoni nel centro storico di Catania, trasformato poi in un piccolo negozio per la vendita di prodotti musicali e grammofoni. L’attenzione per il cliente fu il punto focale di quella nuova avventura imprenditoriale che oggi, giunta alla terza generazione, si è evoluta senza mutare quei valori che l’hanno resa grande. Una storia italiana fatta di lungimiranza dove tradizione e innovazione continuano ad alimentarsi a vicenda.

Il cliente sempre al centro

“Proporre anche ai lecchesi la nostra tecnologia ma soprattutto l’assistenza pre e post vendita, ci presentiamo oggi con questo obbiettivo – Diego Crisafulli, co-amministratore delegato della Bruno spa non ha dubbi -. L’attenzione al cliente è il tratto che ci contraddistingue: il nostro lavoro non è soltanto vendere prodotti, ma vendiamo assistenza, sia durante la fase della scelta che dopo l’acquisto. Forti della nostra esperienza e professionalità cerchiamo di guidare il cliente anche nell’utilizzo del prodotto per fare in modo che possa sfruttare tutte le potenzialità dell’oggetto tecnologico che acquista, questo è un altro modo per dare più valore al prodotto”.

Il cliente può avvalersi della professionalità di uno staff giovane e dinamico: “Chi entra in negozio ha sempre a disposizione una persona per poter interpretare al meglio le caratteristiche tecniche o capire come utilizzare al meglio un prodotto. Questo è il nostro punto di forza, la nostra missione, il nostro Dna. Se esistiamo dal lontano 1936 è perché siamo in grado di soddisfare il cliente in tutte le sue necessità; nel momento in cui varca la soglia del negozio si crea una relazione che non si esaurisce nel momento dell’acquisto. Questo è ciò che già facciamo in decine di punti vendita”.

La rete Bruno Euronics Spa

Lecco è solo l’ultimo nodo di una rete di store che dalla Sicilia ha attraversato tutta la penisola per giungere anche in Nord Italia: “Dopo Mantova questo è il secondo negozio che apriamo in Lombardia. Siamo molto entusiasti perché Lecco è una città stupenda sotto tutti i punti di vista e oggi entra a far parte del piano strategico della Bruno Euronics Spa che punta a espandersi in tutta la Lombardia (a breve nuova apertura a Milano), oltre al Triveneto (dove abbiamo già una decina di negozi), alla Calabria (3 negozi) e alla Sicilia (dove siamo presenti con 30 negozi)”.

Uno store innovativo ricco di servizi

Il negozio di Lecco è stato studiato nei minimi particolari, tanti gli apprezzamenti ricevuti dai primissimi clienti: “Appena entrati c’è un’innovativa area gaming che fa subito respirare al cliente un’atmosfera di tecnologia – ha spiegato Lorenzo Cutrona, store manager di Lecco -. Lo store si sviluppa sulla lunghezza con una visione completa di tutti i reparti. Tra le particolarità, nel reparto “lavatrici asciugatrici lavastoviglie”, sono posizionati dei display che oltre a riportare le promozioni, danno informazioni sulle caratteristiche del prodotto con un particolare focus all’efficienza energetica e all’ecosostenibilità, aspetti a cui l’azienda Euronics – Bruno Spa è da sempre molto attenta. Il tutto improntato su un servizio pre e post vendita il più veloce e attento possibile in modo da cucire un abito su misura per ogni cliente. Senza dimenticare il servizio di consegna a domicilio e un digital store che si affianca al negozio fisico, che resta il cuore pulsante dove il cliente può testare e toccare con mano i prodotti trovando una consulenza professionale grazie al nostro staff composto da ragazzi preparati, motivati e disponibili“.

Lecco, store strategico per Bruno Euronics Spa

“Siamo assolutamente felici di questa nuova apertura che rappresenta un rafforzamento della Bruno Euronics Spa in Lombardia dopo il punto vendita di Mantova – ha sottolineato Claudia Andronico, co-amministratore delegato Bruno spa e vice presidente Euronics Italia spa -. Da oggi siamo presenti in questa città meravigliosa all’interno di questo importante centro commerciale Meridiana e presto andremo a Milano nel nuovo Centro Commerciale Merlata Bloom, il più grande d’Italia, di Cascina Merlata. Anche nel caso di Lecco abbiamo deciso di scegliere una location vincente e di interesse per tutta la nostra clientela”.