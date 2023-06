Coldiretti Como Lecco. Giulia Di Scanno nuova presidente Senior

Eletta all’unanimità, dopo un consiglio partecipato

Ad affiancarla Peotta e Viganò. In consiglio entrano anche Beretta, Fraquelli e Villa

LECCO/COMO – Cuoca, contadina, una vita dedicata all’agricoltura divisa tra l’azienda agricola e i fornelli dell’agriturismo Al Marnich di Schignano, Giulia Di Scanno è il nuovo Presidente dell’Associazione provinciale di Coldiretti Senior per le province di Como e Lecco, il movimento dei senior della più rappresentativa organizzazione agricola lariana. È stata eletta all’unanimità, al termine di un consesso molto partecipato. A coadiuvare Giulia Di Scanno due vicepresidenti (Claudio Peotta e Anna Assunta Viganò); entrano inoltre in consiglio Antonio Beretta, Mario Fraquelli e Mario Villa.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto Di Scanno – e per me un grande onore poter ricoprire questo incarico. Mi impegno fin da subito a lavorare con il nuovo Consiglio Direttivo per supportare diritti e alle istanze degli agricoltori in pensione e garantire condivisione e supporto alle battaglie della Coldiretti. La nostra generazione sente forte il compito di trasmettere ai giovani il valore del nostro lavoro ed è per questo che dobbiamo batterci insieme a loro, per prima cosa, per avere regole comuni e condivise a livello europeo contro ogni possibilità di concorrenza sleale”.

Due parole anche dal presidente Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi: “I nostri senior sono l’esempio vivente di un’esperienza al servizio della società civile e dell’agricoltura dell’oggi. Soprattutto nelle nostre valli, essi continuano ad essere punti di riferimento insostituibili delle imprese agricole, oltre che delle loro famiglie. Per conciliare innovazione e tradizione occorre partire dalla memoria e dal prezioso patrimonio immateriale della conoscenza e dell’esperienza”.

Oggi, mercoledì, è un’altra importante giornata per la Coldiretti interprovinciale di Como Lecco, chiamata all’assemblea interprovinciale. Nel tardo pomeriggio saranno rinnovate le cariche sociali.