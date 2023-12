Confartigianato Lecco. La nuova governance alza l’asticella e guarda al futuro

Si chiude un 2023 molto importante, tanti progetti e servizi per le imprese artigiane

“Nonostante tutte le difficoltà il settore tiene. Vogliamo essere sempre più vicini alle aziende

LECCO – E’ stato un anno importante, quello che sta per finire, per Confartigianato Imprese Lecco. Il 2023 ha portato con sé una lunga serie di novità e cambiamenti in seno all’associazione di via Galilei, che ha promosso numerosi nuovi progetti e ha gettato le basi di quelli che prenderanno forma nel 2024. Questi ultimi dodici mesi hanno portato la governance di Confartigianato a tingersi di rosa. A luglio, infatti, è stata eletta presidente Ilaria Bonacina, che dopo anni di impegno associativo ha raccolto il testimone da Daniele Riva e sta lavorando per proiettare l’associazione nel futuro. Per farlo, si sta avvalendo del lavoro di Matilde Petracca, che da gennaio ha assunto il ruolo di segretario generale.

Insieme, hanno promosso attività che hanno riscosso un grande successo nell’ultimo quadrimestre. Basti pensare all’Assemblea pubblica, capace di suscitare l’interesse e la partecipazione, nei due eventi in cui è stata articolata, di oltre 350 persone. Senza dimenticare altri momenti importanti, quali l’evento TikTok, prima esperienza in Italia promossa nel quadro dell’accordo tra la piattaforma e Confartigianato, andata in scena nell’ambito della 50^ Mostra dell’Artigianato. Sempre a Lariofiere hanno tenuto banco anche la sfilata di moda “Metal H(and) Fashion” e quella dedicata alle auto d’epoca,

altrettanto premiate dal pubblico.

Ilaria Bonacina, presidente

“Siamo giunti al termine del 2023, anno che secondo i dati può essere considerato altalenante sotto molto punti di vista, ma di cui mi piacerebbe venissero messi in luce gli aspetti positivi. Infatti, nonostante gli ostacoli che si sono palesati sul loro cammino, le imprese hanno dimostrato resilienza e capacità di ripartire con vigore, confermando una certa solidità del tessuto economico di cui fanno parte. Non si possono nascondere le difficoltà incontrate e che ancora sussistono relativamente ai macrotemi che tutti conosciamo, quali costo dei beni energetici, prezzo e disponibilità delle materie prime, inflazione, risorse umane. Ciò nonostante, i nostri artigiani hanno saputo mettere in campo tutta la loro abilità, basata su un saper fare che il mondo ci invidia, e hanno risalito la china. Il fatto che alcune condizioni stiano gradualmente cambiando in positivo (ad esempio

la linea tenuta dalla FED ed abbracciata anche dalla BCE di non aumentare i tassi d’interesse) non può che essere fonte di ottimismo per il futuro. Mi auguro che il nuovo anno possa essere fonte di nuove e maggiori soddisfazioni per i nostri imprenditori, che possano così vedere ripagati anni di difficoltà e sacrifici”.

L’analisi della presidente Bonacina si è spostata sul alcuni dei principali obiettivi dell’associazione: ascoltare e comunicare, accompagnate dalle parole formazione e futuro: “Sul territorio abbiamo cercato di far percepire alle aziende la nostra vicinanza, non soltanto mediante l’offerta dei servizi ma anche con la presenza costante e concreta attraverso i numerosi momenti di incontro e confronto. I miei primi mesi di presidenza sono serviti per incontrare, ascoltare e comunicare in maniera trasparente: vorrei continuare così anche durante il prossimo 2024, anno in cui faremo esordire diversi progetti importanti. Uno di questi, a cui teniamo in modo particolare, sarà dedicato all’orientamento e all’incontro delle imprese con studenti, famiglie e scuole con modalità innovative: ciò sarà decisivo per aiutare le nostre aziende, molte delle quali vere eccellenze, a continuare a crescere e produrre qualità”.

La presidente ha sottolineato quanto siano importanti le aziende e le persone che ci lavorano: “In primis dobbiamo essere vicini alle aziende perché hanno bisogno di noi. I nostri uffici devono essere un porto sicuro dove trovare soluzioni ai problemi contingenti senza farsi prendere da ansie o paure. Sotto questo profilo è fondamentale la nostra campagna di tesseramento ‘Intelligenza Artigiana’ e capillarità con cui siamo presenti sul territorio. Vogliamo proseguire su questa strada di apertura e dialogo con sempre maggior praticità e concretezza”.

Matilde Petracca, segretario generale

Il segretario generale Matilde Petracca si è concentrata invece sulle attività di successo svolte durante l’anno: “Gli ultimi dodici mesi per la nostra associazione sono stati assolutamente ricchi di impegni e novità, con una serie di eventi e iniziative che sono stati accolti con entusiasmo dal territorio. Penso, partendo dai primi mesi dell’anno, alla creazione della piattaforma Confartigianato Network, che ci ha permesso di mettere a disposizione delle aziende associate una piazza virtuale nella quale fare rete e trovare nuove occasioni di business. Abbiamo avuto una importante evoluzione, oltre che a livello di dirigenza, anche in termini di organico, con numerosi nuovi collaboratori che sono entrati a far parte della “famiglia” di Confartigianato Imprese Lecco, per dare il loro contributo nel far crescere anche la nostra realtà”.

“In questo senso, l’associazione ha voluto dare una risposta concreta a uno dei problemi più delicati che le imprese devono fronteggiare: la difficoltà nel reperimento di nuovi collaboratori. Abbiamo attivato a settembre il servizio di Ricerca e Selezione del personale, che ha fin da subito riscosso interesse sia tra le imprese che tra i candidati: nonostante sia un’attività nuovissima, abbiamo già contribuito alla chiusura di diversi contratti di assunzione, un risultato che testimonia la bontà di una iniziativa in cui crediamo molto. Dando uno sguardo ai numeri, in tre mesi abbondanti sono state attivate 25 ricerche di personale, l’80% delle quali ha portato a colloqui con i candidati, mentre circa il 30% si è concluso con l’assunzione”.

L’associazione è stata impegnata in 43 eventi a cui hanno partecipato 1.584 persone: “Sono numeri davvero alti. Ricordo che nei primi mesi 2024 daremo vita a un evento a Barzio, il 24 marzo aderiremo all’iniziativa europea ‘Gelato Day’, mentre nel 2024 Confartigianato Lecco prenderà la presidenza del Comitato Moma. E, infine, una sottolineatura sull’ascolto all’interno dell’associazione: i momenti di confronto con i collaboratori sono un tesoro prezioso perché hanno un angolo di visione diverso dal nostro. Tanti pezzetti che fanno parte di uno stesso puzzle e che fanno capire la direzione che vogliamo seguire”.

Michele Ticozzi, direttore operativo area servizi alle imprese

Compito di Michele Ticozzi dare un quadro generale di questo 2023 attraverso i numeri: “Non possiamo non rilevare ottimi risultati in alcuni dei nostri servizi di punta. Penso allo Sportello Casa, che quest’anno ha compiuto un deciso salto di qualità nella capacità di affiancare le imprese e i cittadini in temi delicati quali i bonus e la congruità edilizia. Nei prossimi mesi il servizio evolverà ulteriormente, con la nascita dell’Ufficio Edilizia e Impianti, per supportare il comparto Casa in modo sempre più efficace. Non dimentico poi il tesseramento, con circa cento nuovi associati, frutto della capacità del nostro team di ascoltare gli imprenditori e mettere a terra servizi in grado di riscontrarne le esigenze. Importante il lavoro dell’Ufficio Bandi e Progetti Speciali, che ha gestito oltre 3,6 milioni di euro, aiutando le aziende a intercettare risorse fondamentali per la loro attività, così come quello del CEnPI, i cui addetti hanno visto triplicare le pratiche relative alla gestione dei crediti di imposta, mentre continuano a crescere in modo marcato (circa 300) le utenze. Ma tutti i nostri settori, dalla formazione al fiscale, dal servizio paghe e consulenza sul lavoro al credito, fino a patronato e Caaf, si sono rivelati pilastri irrinunciabili per tantissimi cittadini e aziende”.

“Servizi che vengono erogati su tutte le nostre 7 delegazioni territoriali oltre gli uffici di Lecco. Si tratta di servizi rivolti alle imprese ma anche di assistenza alle persone che nelle imprese lavorano. Nella struttura abbiamo superato quota 90 addetti e abbiamo inserito nuove competenze, soprattutto in materia fiscale dove serviamo poco meno di 800 aziende e abbiamo gestito circa 175.000 fatture elettroniche. La nostra platea ha sempre bisogno di qualcosa in più ed è nostro compito rispondere a queste esigenze. Un ultimo accenno anche all’attività di Anap (che raccoglie quasi 3.000 pensionati), del gruppo Movimento Donne e del gruppo Giovani”.

I NUMERI DEL 2023 DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO