Job Turismo Lecco: a tre anni dal lancio, una nuova evoluzione del progetto

Implementazione e restyling per il portale di ricerca/offerta lavoro

Un progetto voluto da Confcommercio Lecco e da Fipe Lecco

LECCO – A tre anni dal lancio, avvenuto nel mese di ottobre 2017, il progetto di Job Turismo Lecco vive una nuova evoluzione. Infatti è terminato in questi giorni il lavoro di implementazione e restyling del portale dedicato alla ricerca e alle offerte di lavoro a Lecco e provincia nell’ambito dell’ospitalità (hotel, ristoranti, bar…) voluto da Confcommercio Lecco e da Fipe Lecco. “Si tratta di un passaggio importante che permette a questo progetto di fare un ulteriore step – sottolinea il presidente della Fipe Lecco e membro della Giunta di Confcommercio Lecco, Marco Caterisano – Job Turismo Lecco nasce su iniziativa della Fipe Lecco proprio per venire incontro a una precisa esigenza delle imprese del settore della ristorazione e della accoglienza”.

Il portale – che non effettua intermediazione diretta – è dedicato alle imprese associate a Confcommercio Lecco: per loro l’iscrizione è gratuita, così come per i lavoratori e i professionisti in cerca di una occupazione. Grazie al restyling la piattaforma è diventata ancora più semplice e intuitiva. “Sul portale le imprese possono cercare i profili di cui necessitano non solo per le assunzioni programmate, ma anche per far fronte alle emergenze. Dall’altro lato i lavoratori possono iscriversi indicando competenze e disponibilità”.

Uno strumento utile e molto apprezzato da chi cerca o offre lavoro, un progetto in favore del territorio lecchese che è cresciuto nel tempo e che con questo intervento di implementazione punta a diventare ancora più performante ed efficiente.

La piena operatività della nuova evoluzione di jobturismolecco.it verrà poi raggiunta nelle prossime settimane, quando saranno completate anche le azioni da parte degli utenti e delle imprese che già erano registrati nella precedente versione del portale.