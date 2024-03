Lario Reti Holding: open day al depuratore di Lecco e ricerca di personale

In occasione della Giornata dell’Acqua si potrà visitare l’impianto di Lecco

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, Lario Reti Holding ha istituito la Settimana dell’Acqua, con una serie di appuntamenti in programma per il periodo dal 18 al 23 marzo. In questa cornice, sabato 23 marzo si terrà l’Open Day organizzato presso il depuratore di Lecco (via Bruno Buozzi 31) per scoprire tante curiosità sul processo di depurazione dell’acqua. Oltre alle visite guidate, ci sarà un laboratorio per i più piccoli e una mostra fotografica riguardante i nostri interventi più importanti sul territorio. L’evento è gratuito e aperto a tutti, in caso di pioggia sarà rimandato a data da destinarsi.

Lario Reti Holding ricerca personale

Lario Reti Holding, inoltre, ricerca un addetto fatturazione per sostituzione maternità. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27 marzo 2024. Maggiori informazioni e candidature su: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/addetto-fatturazione-sost-mat/