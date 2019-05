Dopo il presidente e la giunta, nominato anche il vicepresidente

Previsione confermata, l’incarico è assegnato a Lorenzo Riva (Confindustria)

COMO- Lunedì pomeriggio, durante la prima riunione della neoeletta Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, è stato nominato il vicepresidente dell’Ente.

Come previsto, la scelta è caduta sul Lorenzo Riva che andrà ad affiancare il neo presidente Marco Galimberti

Classe 1958, imprenditore di seconda generazione e Presidente di Electro Adda – azienda leader nel settore dei motori elettrici con sede a Beverate di Brivio, in provincia di Lecco – Lorenzo Riva entra negli anni ‘80 in azienda dove ricopre diversi ruoli, fino ad assumerne la guida alla fine degli anni ’90. Prende slancio con lui la spinta all’internazionalizzazione dell’azienda, che oggi impiega nel complesso 150 dipendenti circa, dislocati nei due stabilimenti in Italia e in Romania. L’azienda ha inoltre attive joint venture sia in Germania sia nella stessa Romania.

Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva ha alle spalle anche una lunga esperienza associativa. Già componente del Consiglio Direttivo ed anche Presidente del Gruppo Metalmeccanico dell’Associazione Territoriale lecchese di

Confindustria negli anni precedenti la fusione con quella di Sondrio, è stato anche componente del Consiglio Generale e Responsabile del Gruppo Scuola dell’Associazione, incarico quest’ultimo che tuttora detiene.

È inoltre componente del Consiglio Generale di Confindustria a livello nazionale.