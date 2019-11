“Storie di alternanza” scuola-lavoro. Premiati 4 istituti lecchesi

La Camera di Commercio ha premiato i racconti multimediali più significativi dell’esperienza di alternanza

Vincitori quattro istituti lecchesi e un liceo comasco

ERBA – Oggi presso Lariofiere a Erba sono stati attribuiti i riconoscimenti agli studenti vincitori della Sessione II semestre 2019 del premio “Storie di Alternanza” promosso dall’ente camerale, in collaborazione con Unioncamere e gli Uffici Scolastici di Como e di Lecco.

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti e ai progetti d’alternanza scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.



I premi sono andati quasi tutti ad istituti scolastici lecchesi: il Bachelet di Oggiono, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, il Greppi di Monticello, il Parini di Lecco. Tra i premiati anche il Liceo Volta di Como.

All’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco è stata riconosciuta anche una menzione speciale per la valenza sociale ed innovativa del progetto realizzato dagli studenti.

La scelta dei vincitori

La proclamazione dei vincitori si è tenuta alla conclusione di “Essere bravi non basta! in viaggio tra scuola e lavoro”, convegno rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori delle due province che ha voluto far riflettere formazione, mondo del lavoro e istituzioni sulla necessità di modificare il paradigma tra scuola e lavoro.

I video, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado delle province di Como e di Lecco sono stati valutati da una Commissione locale interna sulla base dei seguenti criteri: creatività e originalità del video; qualità generale del progetto, dei materiali forniti e del racconto; replicabilità del progetto descrizione delle competenze acquisite; ruolo dei tutor scolastici ed esterni.



I vincitori di questa edizione 2019 parteciperanno alla selezione nazionale la cui premiazione si terrà il prossimo 28 novembre a Verona alla fiera “Job Orienta”.

Tutti i video partecipanti al concorso sono visibili sul canale YouTube della Camera di Commercio di Como-Lecco (playlist: Premio Storie di Alternanza II finestra 2019)

Premi e premiati

GRADUATORIA FINALE

Categoria LICEI

CLASSIFICATO LICEO PROGETTO 1° Premio € 2.000,00= I.I.S VITTORIO BACHELET OGGIONO “Nao Challenge”” 2° Premio € 1.500,00= LICEO ALESSANDRO VOLTA COMO “Scuola online by web comunication competenze trasversali”

Categoria ISTITUTI TECNICI