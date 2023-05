Verso il “Network Lariano per la Sostenibilità”, oggi i primi incontri

La Camera di Commercio avvia un percorso sul tema della sostenibilità

Una ‘road map’ di incontri e workshop per costituire un vero e proprio network tra enti e imprese

LECCO – Prende il via oggi, presso la Fondazione Minoprio, il percorso di workshop intersettoriali promosso dalla Camera di Commercio Como Lecco per la costituzione del Network Lariano per la Sostenibilità.

“L’Ente camerale intende proseguire i suoi impegni sul tema sostenibilità per il territorio lariano, già avviati negli ultimi anni con il progetto SMART, con diversi percorsi e strumenti per una migliore gestione in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che, ovviamente, economica” spiegano dalla Camera di Commercio.

La nuova iniziativa prevede una roadmap di alcuni workshops a tappe per: confrontare le implicazioni dei nuovi standard internazionali e delle Direttive UE di sostenibilità per le imprese e il territorio locale; definire, con un confronto multi-stakeholder, nuove priorità e azioni partendo dai punti di forza e le criticità di sostenibilità economica, sociale e ambientale e di governance (ESG) esistenti del territorio lariano; valorizzare le buone pratiche multi-stakeholder nella transizione energetica e sostenibile.

“L’obiettivo finale – spiegano – è la costituzione di un Network lariano per la Sostenibilità per rafforzare le collaborazioni per progetti di sostenibilità nel territorio transfrontaliero, con piani di azioni e interventi annuali”.

L’appuntamento odierno presso la Fondazione Minoprio, prevede il coinvolgimento di oltre 50 persone tra imprenditori di varie filiere, amministratori pubblici e referenti del mondo no-profit del territorio e offre l’opportunità per vari mondi di confrontarsi e individuare nuove priorità di sviluppo integrato per il territorio lariano da sviluppare in successivi incontri workshop.