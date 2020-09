Personal Shopper: un corso in Confcommercio rivolto ai negozianti

Il corso di “Personal Shopper” organizzato dal Cat Unione Lecco di Confcommercio

Valorizzare una figura chiave per il negozio. Iscrizioni entro il 2 ottobre

LECCO – Far entrare i clienti in un negozio è sempre più complicato. E non è nemmeno sufficiente. Ecco perchè il ruolo di assistente alla vendita diventa ancora più centrale. Chi dialoga con il cliente e lo accompagna nel suo acquisto deve essere preparato e in grado di offrire servizi ed esperienze di valore. Perchè solo professionalità ed eccellenza possono andare a intercettare e a “conquistare” una clientela molto esigente e competente.

Il corso di “Personal Shopper” organizzato dal Cat Unione Lecco Srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) punta proprio a valorizzare questa figura chiave per i negozi.

Docente del percorso formativo, della durata complessiva di 12 ore e al via dal 12 ottobre, sarà Elena Colombo, consulente d’immagine, style coach e formatrice. Elena Colombo ha alle spalle un’esperienza ultra decennale come formatrice aziendale sulle tematiche della comunicazione interpersonale, verbale, non verbale e comportamentale; dal 2009 è consulente di immagine e ha fatto confluire nella professione sinergie di conoscenze, strumenti e metodologie operative che rimandano al coaching, al mondo della comunicazione interpersonale e della simbologia dell’immagine.

L’obiettivo del corso – rivolto a chi opera nei negozi (in particolare in quelli di abbigliamento-calzature) e in calendario il 12, 19 e 26 ottobre presso la sede di Confcommercio in piazza Garibaldi a Lecco – è quello di fare acquisire ai partecipanti saperi e strumenti pratici, nel campo della consulenza di immagine e del personal shopping, per gestire in modo efficace il processo di vendita e di presentazione del prodotto. Il programma affronterà i seguenti argomenti: status e ruolo del commesso nel mercato odierno; motivazione alla professione, potenziale, talenti e mind/set consapevolezza; presenza interna/esterna e relazione con il cliente; stili universali e riconoscimento delle spie stilistiche del cliente; analisi della figura fisica; tecniche di camouflage e di fashion styling; tecniche di comunicazione interpersonale (verbale e non verbale, linguaggio a suggestione positiva, sistemi di rappresentazione, modello ricalco e guida); story telling del prodotto.

Le iscrizioni a “Personal Shopper”, in programma nella giornata di lunedì dalle ore 9 alle ore 13, vanno effettuate entro venerdì 2 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.