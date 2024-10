Smartphone e mal di collo: hanno una relazione?

RUBRICA – Siti di presunta informazione medica, chat tra mamme e storie di influencer condividono con insistenza immagini di persone con la testa piegata su un cellulare. Queste rappresentazioni enfatizzano il peso che grava sulle vertebre cervicali, suggerendo danni potenziali legati a questa postura. Ma quanto c’è di vero in tutto ciò? La risposta è semplice: assolutamente nulla.

La diffusione di informazioni non verificate genera paura, allarmismi ingiustificati e confusione nel pubblico, contribuendo a creare malessere. La scienza offre dati e studi più approfonditi rispetto alle illustrazioni sensazionalistiche proposte da personal trainer in calzamaglia. Facciamo chiarezza con alcuni punti fermi:

Il dolore è un fenomeno molto più complesso di quanto il semplice carico sul collo possa suggerire.

Non esiste una correlazione diretta tra postura e dolore (per qualsiasi articolazione)

Il nostro corpo è in grado di adattarsi con il corretto allenamento: un carico maggiore determina rinforzo muscolare. Pensate che i ciclisti soffrano di più di dolori al collo rispetto alla popolazione generale? Assolutamente no.

Non ci sono evidenze che suggeriscano che una postura più flessa durante l’uso dello smartphone aumenti il rischio di cervicalgia. Idem per il viceversa: non ci sono prove che mantenere una posizione “più dritta” mentre si guarda il telefono riduca il dolore cervicale.

La posizione del collo nell’utilizzare il cellulare non è correlato allo sviluppo di cervicalgia negli adolescenti e nei giovani adulti.

Altrettanto evidente è che l’uso eccessivo dei cellulari, combinato con uno stile di vita sedentario, è associato a una maggiore probabilità di dolori al collo. Ma non per la posizione in flessione. Il tempo passato sugli smartphone è correlato ad un aumento di stress, ansia e depressione.

Per evitare il mal di collo:

– passa meno tempo con il cellulare (con la testa giù, con la testa su o con la testa ruotata)

– ricorda che ci siamo evoluti con il collo in flessione e ci siamo adattati! Il nostro collo è forte: evita ogni messaggio che generi paure infondate, ansia, ipervigilanza e catastrofizzazione.

– dormi di più

– evita di cercare informazioni per i tuoi dolori in internet o sui social

– muoviti!

