COSIO VALTELLINO (SO) – Intervento nella tarda mattinata di ieri, sabato, per la VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino. Un uomo è precipitato con il parapendio nella zona del Monte Olano ed è finito su alcuni alberi. Illeso, è riuscito a chiedere aiuto. L’episodio è accaduto intorno alle 11.30. La centrale ha attivato i soccorsi: sul posto per il recupero l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato dalla base di Caiolo (SO). Sono intervenute anche le squadre territoriali della Stazione di Morbegno del Cnsas, insieme con i Carabinieri della stazione locale e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato aiutato nel recupero della vela e nel rientro. L’intervento è finito intorno alle 15.00.