Erba. Ladri in azione a Carpesino, rubato il furgone a Trapeiros

ERBA – Non sembra esserci pace per l’associazione Trapeiros Di Emmaus Erba che, ancora una volta, è finita nel mirino dei ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno rubato un furgone dal cortile della sede in via Mascagni.

A raccontare l’accaduto è Maria Luisa Testori, responsabile di comunità: “Il furgone, un Renault bianco, era parcheggiato insieme al camion nel retro del capannone – ha spiegato -. Ci è già capitato che delle persone entrassero di notte in questi spazi per frugare, ma questa volta il cancello di servizio che normalmente non utilizziamo è stato scardinato e da lì, probabilmente, sono usciti a bordo del mezzo. Purtroppo, crediamo che le chiavi, che di solito vengono messe in custodia, siano state dimenticate accidentalmente nel cruscotto e lì siano state trovate”.

Un gesto che non solo provoca un danno materiale, ma che mette anche in seria difficoltà l’associazione: “Il mezzo non era nuovo e, anzi, stavamo aspettando qualche agevolazione per poterlo sostituire – ha continuato Testori -, ma era utilissimo per ritirare i mobili e gli altri prodotti soprattutto nei paesi in cui ci sono ancora molte vie strette, irraggiungibili per il camion cabinato. Ora dovremo arrangiarci in altro modo”.

La speranza è ora riposta tutta nei Carabinieri, a cui il gruppo si è rivolto sporgendo denuncia: “Speriamo riescano a ritrovarlo – ha concluso la responsabile -. Abbiamo condiviso sui social questa notizia e sono giunte segnalazioni di un furgone bianco nella zona della stazione dove, nella stessa notte, sarebbero avvenuti altri furti. Speriamo che incrociando queste informazioni le Forze dell’Ordine possano ritrovarlo. Per noi è davvero utile, soprattutto in questo momento in cui stavamo riprendendo con attività e progetti prima sospesi a causa della pandemia”.