MILANO – Per il terzo anno consecutivo, dal 3 al 9 maggio, Milano diventa per una settimana il teatro diffuso di talk, percorsi, eventi, incontri, arte, degustazioni ed esperienze cultural-gastronomiche in una grande festa del cibo e della cultura alimentare.

Una settimana che coinvolge tutti i protagonisti del sistema agroalimentare e realtà scientifiche, dagli appassionati agli operatori di settore, dalla filiera di produzione alla distribuzione e il consumo dei prodotti, dai grandi e piccoli produttori fino ai semplici consumatori e agli appassionati gourmand.

Oltre 100 chef, di cui 70 da diverse città del mondo, si daranno appuntamento a Milano per celebrare il loro ruolo da veri ambasciatori del made in Italy a livello internazionale.

L’obiettivo di Milano Food City è quello di celebrare il cibo come valore sociale: nella ricerca scientifica e tecnologica, nell’ottica di uno stile di vita sano orientato alla salute, lo sport e la prevenzione, ma anche alla sostenibilità ambientale ed economica, per il benessere di tutti; nell’arte e nello spettacolo che valorizzano gli aspetti più edonistici legati al gusto; nella convivialità che rende il cibo un’occasione di scambio, arricchimento sociale e confronto.

L’evento inaugurale di Milano Food City 2019, che si è svolto venerdì mattina, alla presenza anche del sindaco Beppe Sala, del governatore Attilio Fontana e del presidente della Confcommercio Carlo Sangalli, è stato dedicato alla prima colazione per un corretto stile di vita e un consumo consapevole nella prestigiosa cornice di Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano