Merate. Lettera del vicesindaco a famiglie, commercianti, imprese e associazioni

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo:

“Non è stato un anno facile per le famiglie, per i commercianti, le imprese e le varie associazioni che operano in tanti settori sociali e non. Credo che in questo momento storico sia quanto mai prezioso nutrire la capacità e la voglia di investire sul futuro di questa città con orgoglio e fiducia. Anche con piccole cose come quelle di oggi.

Come assessore al commercio con tutto il gruppo di maggioranza di Più Prospettiva con la Proloco Merate, la nostra mela e tutti i commercianti vogliamo dare un segno di positività e ricordare a tutti che solo insieme possiamo vincere le sfide di questo tempo e rilanciare la città. Solo insieme possiamo fare Merate più bella e accogliente!

Le proiezioni sul castello, le luci, la pista di pattinaggio e i tanti appuntamenti della Proloco creeranno in questo mese la tradizionale atmosfera natalizia con la voglia di rendere Merate accogliente e con lo scopo anche di portare tante persone a vivere la nostra bellissima città anche nei giorni invernali.

Ho fatto un invito durante l’inaugurazione ovvero comprare in città i regali di Natale. Ciò significa dar valore alla Città ai negozi di vicinato da sempre presenze fondamentali, rassicuranti e un presidio di sicurezza.

Voler bene a Merate significa anche semplicemente vivere la città passeggiando e facendo compere.

Vivete la vostra Città meratesi, noi ci impegneremo nel 2020 con tante novità per dare una nuova vita a Merate.

Grazie di cuore alla ProLoco a tutti i commercianti e ai tanti altri che, generosamente si impegnano per fare Merate più bella e accogliente”.

Grazie a tutti”

Giuseppe Procopio,

Vice Sindaco e Assessore allo sviluppo del territorio

Città di Merate