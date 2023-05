Alla scoperta dell’Islanda da due diversi punti di vista con Pozzoni e Mercuriali

Al Politecnico inaugurati la mostra e il cortometraggio “Vindur. Due rotte islandesi”

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 19 maggio dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19

LECCO – Si susseguono a ritmo serrato i primi appuntamenti della 12^ edizione di Monti Sorgenti, la rassegna dedicata alla montagna organizzata da Cai Lecco, Fondazione Riccardo Cassin e Ragni della Grignetta. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, Monti Sorgenti ha fatto tappa in un luogo simbolo della cultura della nostra città: il Politecnico – Polo territoriale di Lecco.

Un posto particolarmente significativo perché accoglie studenti da tutto il mondo, perciò gli organizzatori, guidati da Emilio Aldeghi, hanno colto subito l’occasione di inserire anche il Politecnico nei vari luoghi della città che caratterizzano la rassegna. Protagonisti ieri Luca Pozzoni e Pietro Mercuriali che hanno presentato la mostra e il cortometraggio “Vindur. Due rotte islandesi”.

“25-09-2022 12:00 GMT – Northwest storm or violent storm, 25-33 m/s with wind-gusts over 45m/s. Damages due to wind are highly likely as well as blowing rocks. People are advised to secure loose objects. Traveling is not advised”.

In Islanda, che si voglia o no, il vento è un compagno di viaggio. Si può decidere di non tenerne conto, rimanendo alla sua mercé, oppure ci si può far trasportare da esso, assecondandone la rotta e facendosi guidare in luoghi a volte inaspettati. Questo è il modo di viaggiare che i protagonisti di questo evento hanno scelto per scoprire la terra del ghiaccio.

La mostra fotografica di Luca Pozzoni e il racconto di Pietro Mercuriali condurranno i visitatori alla scoperta dell’Islanda da due differenti punti di vista. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 19 maggio dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19.

Un ringraziamento al fotografo Giancarlo Airoldi per le immagini in pagina

