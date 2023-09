Bione e viabilità, tante domande in Consiglio Comunale

Lunedì sera a Palazzo Bovara si è riunita l’assemblea

Dopo l’estate tante domande rivolte all’amministrazione

LECCO – Il Centro Sportivo Bione, la viabilità cittadina, l’area ex Piccola: sono stati diversi i temi delle domande di attualità portate in consiglio comunale lunedì sera dai rappresentanti dell’opposizione.

A chiedere aggiornamenti sulla riqualificazione del Bione sono stati Simone Brigatti e Lorella Cesana (Lecco Merita di più – Lecco Ideale) insieme a Cinzia Bettega (Lega). “Invito l’amministrazione a valutare se davvero il leasing in costruendo sia lo strumento tecnicamente più adatto rispetto alle esigenze o se non sarebbe più opportuno intervenire sul centro sportivo come città insieme alle associazioni che del Bione hanno bisogno” ha detto Cesana, mentre i consiglieri Brigatti e Bettega hanno chiesto novità sui contenuti della proposta di riqualifica presentata a fine giugno. “Dopo la deposizione, avvenuta il 30 giugno, è partita l’istruttoria interna che ha richiesto il suo tempo dal momento che sono stati analizzati ben 70 allegati – ha spiegato l’assessore allo Sport Emanuele Torri – illustreremo ai consiglieri i contenuti della proposta e i prossimi step nell’apposita commissione che convocheremo al più presto”. La consigliera Bettega ha invece richiamato un episodio avvenuto venerdì scorso presso il centro sportivo: “Durante il temporale i ragazzi che erano in piscina sono stati costretti ad uscire perché pioveva dentro, ora capisco che si sia trattato di un evento eccezionale ma un edificio pubblico dovrebbe essere sicuro, chiedo se sono stati fatti degli interventi di ricognizione”. All’amministrazione non sarebbe però pervenuta nessuna segnalazione in merito, come fatto sapere dall’assessore Sacchi che ha ribadito la straordinarietà dell’evento metereologico che ha colpito la città nei giorni scorsi.

La viabilità cittadina è stata al centro di altre domande rivolte all’amministrazione. La consigliera Cesana ha ripreso la polemica legata all’accompagnamento a scuola degli alunni, proponendo di istituire un servizio piedibus con partenza dalla Piccola verso le scuole del centro. “Sarebbe un modo per evitare di sovraffollare le strade, già messe alla prova dai cantieri – ha commentato – e magari sarebbe utile avere un presidio per aiutare i ragazzi ad attraversare la strada”. La consigliera Clara Fusi (Gruppo Misto) ha riportato invece alcune criticità dei genitori che devono accompagnare i bambini della Carducci nei moduli prefabbricati dietro al Bertacchi, sede per quest’anno dell’attività didattica. A rispondere è stato sempre l’assessore Torri: “Abbiamo deciso di chiudere dalle 8 alle 8.30 via Castagnera per evitare un sovraffollamento dovuto ai ragazzi delle superiori che entrano a scuola e ai residenti che escono per andare al lavoro – ha spiegato – la mattina il presidio viabilistico è ben curato grazie alla nostra Polizia Locale, i bambini possono attraversare in sicurezza via XI Febbraio per recarsi a scuola. Come tutte le novità, serve un attimo di tempo per abituarsi, per ora non ci sono arrivate lamentele o segnalazioni dalle famiglie”.

Il Ponte Azzoni Visconti è stato l’altro tema: “C’è molta confusione – ha detto Cinzia Bettega (Lega) – pochi giorni fa ho visto un’auto che passava col semaforo rosso, forse si potrebbe migliorare la segnaletica? Inoltre, sottolineo che all’ingresso del ponte c’è una piccola edicola che da quanto è entrata in vigore la nuova viabilità con la chiusura ‘a singhiozzo’ ha accusato un importante calo di fatturato. Sarebbe magari possibile prevedere una fermata per le auto fuori dall’edicola per sostenere questo piccolo imprenditore che tiene aperto un pubblico servizio?”. A rispondere l’assessore Renata Zuffi: “La segnaletica attualmente presente è conforme a quanto previsto dalla normative, abbiamo anche raccolto l’invito di alcuni cittadini a riportare il messaggio sul pannello luminoso in inglese per aiutare i turisti – ha detto – se poi a semaforo rosso, riconosciuto segnale di alt in tutta europa, uno passa, decide deliberatamente di infrangere le regole. Per quanto riguarda l’edicola, è stata messa in sicurezza e accessibile da pedoni e biciclette che possono transitare sul ponte, istituire una fermata apposita per le auto mi sembra esagerato”.

L’assessore Zuffi ha risposto anche al consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) in merito ai ritardi dei bus di linea lamentati dagli utenti: “Sono dovuti ai cantieri per il teleriscaldamento, principalmente – ha fatto sapere – non ho avuto altre segnalazioni in merito”.

Sull’area ex Piccola è intervenuta la consigliera Cesana: “Sui giornali sono apparse notizie in merito a ipotesi di ricerca di partner, mi chiedo se non sarà un nuovo ostello – ha detto – in questo progetto sono state investite risorse non indifferenti ma sembra senza avere le idee chiare su cosa inserirci all’interno”. “La questione del bando della Piccola è stata discussa in commissione – ha precisato l’assessore Giovanni Cattaneo – l’iter che abbiamo avviato, ricordo, riguarda un’area in cerca di un’identità, e tutta la città è chiamata a dare un nuovo senso a questo spazio. Lasciare una finestra in cui i privati possano farsi avanti non vuol dire non avere le idee chiare ma mettersi in ascolto di chi è del mestiere e conosce il proprio mercato, le proprie prospettive, il business plan e quindi fare proposte. Come amministrazione abbiamo dato un confine entro cui muoversi ma non ci vedo nulla di male e di sbagliato” ha concluso.