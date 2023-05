Nuovo terminal, via al procedimento per l’acquisizione dell’area

In via Balicco l’area individuata per il nuovo capolinea dei bus, oggi area verde di un condominio

L’avviso sul sito del Comune di Lecco che appone il vincolo e ne dichiara la pubblica utilità

LECCO – E’ stato formalmente avviato dal Comune di Lecco il procedimento amministrativo diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di pubblica utilità ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’area individuata per il nuovo terminal dei pullman.

Si tratta, come già noto (vedi articolo), della zona di via Balicco alle spalle della stazione ferroviaria, in piccola parte proprietà comunale e la restante parte proprietà di un complesso residenziale di condomini, oggi area verde asservita ad uso pubblico.

“Ha inizio la fase istruttoria del procedimento di approvazione del progetto per la dislocazione del terminal bus e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle aree interessate alla realizzazione del nuovo hub per il trasporto pubblico locale” si legge nel documento pubblicato sull’albo comunale.

Ora i portatori di interessi pubblici o provati avranno trenta giorni di tempo per presentare le osservazioni in municipio facendole pervenire al responsabile del procedimento, dell’area servizio Ambiente.

L’amministrazione comunale aveva già fatto sapere, tramite l’assessore Renata Zuffi, di un confronto aperto con gli amministratori di condominio che rappresentano i condomini, con l’obiettivo di trovare un accordo.

Il nuovo terminal

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di spostare l’attuale termine delle corse di piazza Stazione, troppo ‘affollata’ soprattutto negli orari di arrivo e uscita da scuola degli studenti, con rischi di congestione per la viabilità e per la sicurezza dei pedoni.

Un progetto che va di pari passo alla riqualificazione della stazione che porterà avanti RFI e lo spostamento del terminal consentirebbe di riaprire di nuovo la piazza alle auto per il carico e scarico dei passeggeri, da anni vietato dopo l’attivazione della ZTL.

In via Balicco è prevista la realizzazione di un grande piazzale per accogliere arrivi e partenze dei pullman di linea e garantire lo spazio di manovra necessario ai mezzi pubblici. E’ prevista inoltre la collocazione di una biglietteria, aree di attesa, servizi igienici e spazi manutentivi, pensiline, il ripristino del verde, altri servizi accessori.