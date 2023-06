‘Una pedalata da fine del mondo’. L’avventura della Steppo in Patagonia incanta Piazza Garibaldi

Durante la serata Stefania Valsecchi ha raccontato la sua ultima impresa con Lola Delnevo, 1.300 km in bici da El Chalten a Ushuaia

La sportiva è ‘Ambasciatrice di Lecchesità nel mondo’: consegnata dal sindaco la targa

LECCO – Ha portato Lecco in giro per il mondo, principalmente in sella alla sua bicicletta, e ai lecchesi ha voluto restituire la bellezza delle sue avventure con l’entusiasmo fanciullesco e la grinta che la contraddistinguono. Stefania Valsecchi, per tutti Steppo, ha incantato Piazza Garibaldi giovedì sera con i racconti della sua ultima impresa sportiva, una pedalata di 1.300 km in Patagonia con l’amica Eleonora (Lola) Delnevo. 25 lunghi giorni in bici (per la Steppo, handbike per Lola Delnevo) da El Chalten a Ushuaia, la città più a sud del mondo.

Un’avventura nata per caso, come ha spiegato lei stessa: “Lola aveva in programma questo viaggio in Patagonia insieme a due amici e a sua sorella gemella ma alla fine non sono partiti. Un giorno incontro Mariolino Conti, ‘Zenin’, dei Ragni di Lecco, che in dialetto mi dice: “Per me l’unica che può andare a fare una roba del genere sei tu”. Così conosco Lola, era gennaio 2022, per tutta l’estate e l’autunno ci siamo allenate insieme. Come sapete, Lola è paralizzata dalla vita in giù in seguito ad un incidente durante una scalata, pedala con l’handbike. Abbiamo fatto tante uscite e prove per preparare al meglio le nostre bici, ma la verità è che qualunque tipo di preparazione fatta qui in Patagonia non conta nulla, le condizioni climatiche sono diversissime, a partire dal vento che soffia sempre e forte, fino a 130 km orari, e ti rende impossibile avanzare”.

Terminati i preparativi, il 26 dicembre Steppo e Lola partono da Linate, direzione Patagonia. Obiettivo, pedalare da El Chalten a Ushuaia. I 25 giorni sono stati riassunti in un video proiettato in una Piazza Garibaldi gremita di persone: in platea tanti amici della Steppo e i suoi bambini della scuola primaria Enrico Toti di Maggianico dove insegna come maestra. “Durante il viaggio siamo rimasti in contatto – ha spiegato la Steppo – quando avevo connessione facevamo didattica a distanza, loro erano sempre molto curiosi di sapere dove fossi e cosa stessi facendo, è stato un grandissimo piacere per me, anche dall’altra parte del mondo sentivo l’affetto grande dei miei bimbi e di tutti voi”.

Tra inconvenienti e incontri emozionanti, il 25 gennaio Steppo e Lola sono giunte a Ushuaia: “Una pedalata da fine del mondo – ha commentato Steppo – uno dei viaggi più intensi ed emozionanti che ho fatto. Quello che mi ha più colpito è stata la gentilezza delle persone, sempre sorridenti, sempre disposte ad aiutarti, a farti capire. A fronte di una terra così ‘difficile’ i suoi abitanti ti entrano nel cuore e lì ci rimangono. Ancora oggi ci sentiamo con i nostri amici incontrati durante il viaggio”.

Durante la serata è intervenuto anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha consegnato alla sportiva il riconoscimento di ‘Ambasciatrice di Lecchesità nel mondo’: “Tutti noi seguiamo la Steppo, è questo il bello. Fai delle cose straordinarie e faticose ma ciò che trasmetti è un grande entusiasmo, quasi fanciullesco, come testimoniano i tuoi sorrisi e le tue canzoni. E’ un piacere accoglierti su questo palco, nella tua Lecco”.