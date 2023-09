Il Gruppo Escursionisti Laorchesi in gita in cima al Pizzo D’Alben

Nella giornata di ieri la prima delle ultime quattro gite della stagione

Il folto gruppo è salito sulla panoramica montagna sopra Premana

LECCO – Dopo la pausa estiva si è svolta nella giornata di ieri, domenica 24 settembre, la prima delle ultime quattro gite della stagione per il Gruppo Escursionisti Laorchesi. Dopo la pioggia degli ultimi giorni, uno splendido sole ha accompagnato il folto gruppo sulla cima del Pizzo D’Alben, suoi monti sopra Premana. Una bella giornata in compagnia come testimoniano le fotografie scattate da Giancarlo Airoldi.