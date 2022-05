Un week-end alpinistico fra le montagne sopra Chiavenna

LECCO – Un week-end alpinistico fra le montagne sopra Chiavenna per il Cai Strada Storta di Acquate. Appuntamento il 25 e 26 giugno con pernottamento in rifugio, con l’obiettivo di raggiungere la panoramica cima del Pizzo Stella. Per chiunque fosse interessato a partecipare, sarà necessaria una prenotazione così da riuscire ad organizzare il pernottamento al rifugio Chiavenna.

NELLA LOCANDINA TUTTE LE INFORMAZIONI