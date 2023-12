Il Cai propone una nuova edizione di Calco Mountain Academy

Corso di alpinismo invernale base e corso cascate di ghiaccio

CALCO – Viste le positive esperienze degli scorsi anni, il Club Alpino Italiano di Calco propone anche per il 2024 la Calco Mountain Academy, una serie di corsi e uscite di alpinismo per soci Cai.

“In un periodo in cui fare alpinismo all’interno delle sezioni Cai è diventato sempre più difficile, la Calco Mountain Academy è una proposta concreta in tal senso, un contenitore all’interno del quale intendiamo proporre esperienze, corsi e in iniziative di alpinismo ai nostri soci. La Calco Mountain Academy si rivolge a tutti coloro intendano andare oltre le semplici pratiche escursionistiche, senza limiti di età, ma intendiamo rivolgerci particolarmente a quella fascia di età dai 18 ai 25 anni, in particolare ai soci ‘Ordinari Juniores’, un’età questa che da sempre cerca qualcosa di diverso, di più stimolante, e che per tali motivi si rischia di perdere”.

Scopi e obbiettivi:

Sicurezza: attraverso l’Academy, si apprendono le tecniche e le nozioni utili e indispensabili per affrontare in modo consapevole e sicuro ogni tipo di terreno.

Socialità: imparare a interagire fisicamente con i propri compagni/e, abituandosi a lavorare in gruppo come opportunità di crescita e di stimolo, "dove sono carente posso imparare da altri".

Fiducia: capire che dare fiducia non è follia ma è invece qualcosa di vitale; in queste attività avere fiducia del o del proprio compagno/a è fondamentale.

Conoscenza: conoscere la montagna 360°, affrontando l'ambiente montano in tutte le sue vesti in particolare in quelle più severe e spettacolari.

Capacità: acquisire capacità che permettono di affrontare "problemi" alpinistici senza particolari difficoltà, stando sempre sotto la soglia di sicurezza ma apprendendo i propri limiti e cercando di andare "oltre".

Dinamicità nella Sezione Cai: ovvero rendere la nostra Sezione più dinamica. Garantire un continuo cambio generazionale. Offrire un servizio di qualità in ottemperanza al punto uno Art. 1 – Costituzione e finalità, dello statuto generale del Club Alpino Italiano.

I primi corsi che proponiamo sono:

ALPINISMO INVERNALE BASE (con le guide alpine di “Vertical Project”): 28 gennaio; 3 febbraio e 4 febbraio

CASCATE DI GHIACCIO (con le guide alpine di “Vertical Project”): 14 gennaio, 20 gennaio, 21 gennaio

Per quello che riguarda il programma dettagliato e le varie iniziative che di volta in volta proporremo, tenetevi aggiornati seguendo i nostri canali social e il nostro sito. Per info e adesioni: Cai Calco, Via Indipendenza 17, Calco (siamo aperti il martedì e venerdì sera dalle 21,00). Mail: calco@cai.it.