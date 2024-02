Al via con Fab Lab Piazza l’idea cinque nuovi corsi

I nuovi corsi sono in programma in primavera

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fare acquisire nuove abilità ed esplorare l’innovazione tecnologica

MERATE – Da Canva alla stampa 3D, passando per la programmazione e il lasercut: sono cinque i nuovi corsi gratuiti promossi da Fab Lab Piazza l’idea, il servizio per le politiche giovanili dell’azienda speciale Retesalute, per la primavera. L’iniziativa vuole rappresentare un’opportunità unica per imparare nuove abilità ed esplorare l’innovazione tecnologica.

I corsi si terranno in piazza della Vittoria a Cernusco Lombardone secondo il calendario riportato in locandina.