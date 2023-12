San Nicolò, Sant’Ambrogio e Immacolata: le chiusure degli uffici provinciali

Uffici provinciali chiusi a Lecco in occasione di San Nicolò

A Merate, in occasione di Sant’Ambrogio, resterà chiuso il centro per l’impiego, situato in via Mameli

LECCO / MERATE – Il 6 dicembre a Lecco, il 7 a Merate e l’8 dicembre, per l’Immacolata, sia a Lecco che a Merate. Gli uffici provinciali resteranno chiusi in questi giorni per via delle imminenti festività.

Mercoledì 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicolò, patrono della città di Lecco, gli uffici della Provincia in piazza Stazione 4 e in corso Matteotti 3 a Lecco saranno chiusi al pubblico.

Giovedì 7 dicembre, in occasione della festa di Sant’Ambrogio, patrono della città di Merate, il Centro per l’impiego della Provincia in via Mameli 4/A (primo piano) a Merate sarà chiuso al pubblico.

Venerdì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, tutti gli uffici della Provincia a Lecco e a Merate saranno chiusi al pubblico.