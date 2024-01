Doposcuola e Poli educativi: nuova opportunità per i giovani tra i 16 e i 22 anni

Un bando per provare a sperimentarsi nel campo educativo

LECCO – Una nuova opportunità per i giovani del territorio che vogliono impegnarsi in esperienze educative rivolte a bambini e preadolescenti del territorio. Living Land, con il supporto dell’Ambito territoriale di Lecco, dell’Impresa sociale Girasole, della Fondazione Comunitaria del Lecchese, di Consorzio Consolida, dei progetti IANG-Insieme ai Nostri Giovani del Polo Valle San Martino e Edera del Polo Lago, e con il contributo di Fondazione Cariplo, propone il bando “Giovani Competenti Junior nei doposcuola e nei poli educativi”.

La proposta è rivolta a giovani con un’età compresa tra i 16 e i 22 anni, interessati a sperimentarsi nelle attività educative pomeridiane, svolgendo compiti, giochi e laboratori, per bambini e ragazzi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, in affiancamento ad educatori professionali. L’incarico verrà assegnato da febbraio 2024 a maggio 2024 e richiederà un impegno di due o tre ore pomeridiane per un numero di pomeriggi concordato sulla base della disponibilità. Al termine verrà consegnato un buono finale sulla base delle ore realizzate che potrà essere utilizzato in alcune realtà commerciali del territorio.

“Questo bando offre ai giovani l’opportunità di diventare una risorsa preziosa per la comunità, contribuendo con la loro energia e entusiasmo. È un’occasione per condividere le proprie competenze e collaborare alla creazione di un ambiente educativo che favorisca la crescita di ogni bambino e ragazzo”, spiega Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito territoriale di Lecco.

I giovani selezionati saranno impiegati nei Comuni di Civate, Calolziocorte, Galbiate, Garlate, Malgrate, Monte Marenzo, Oggiono, Olginate, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Le esperienze si realizzeranno in collaborazione con Associazione Anfora Onlus, Associazione Les Cultures, Associazione Il Granello di Senape di Civate, Associazione Spazio Condiviso, Comune di Vercurago, Cooperativa La Vecchia Quercia, Cooperativa sociale Sineresi, Cooperativa Specchio Magico, Banca del tempo di Valmadrera, Fondazione Somaschi Onlus, Impresa Sociale Girasole, Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Valmadrera, Parrocchia Santi Vito e Modesto di Civate.

Per partecipare è necessario essere nati tra il 2001 e il 2007 compresi ed essere disponibili almeno un pomeriggio a settimana nel periodo da febbraio a maggio 2024. È possibile inviare la propria candidatura compilando il form presente sul sito www.livingland.info entro il 21 gennaio 2024.

Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.livingland.info o scrivere a livingland.giovani@consorzioconsolida.it.