Accordo Anpi-Ministero dell’Istruzione, Magni (AVS): “Grave non sia ancora stato rinnovato”

Il Ministro Valditara è allergico ai valori della nostra Costituzione. Diffondere alle giovani generazioni i principi della libertà, della giustizia e della coesione sociale, che sono alla radice della nostra Costituzione, è la chiave di volta per non ripetere gli errori del passato. E’ gravissimo che non sia stato ancora rinnovato l’accordo tra l’Anpi e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la divulgazione dei valori della Resistenza nelle scuole. La mancata proroga dell’accordo è un passo indietro nel percorso di educazione civica degli studenti. Dimenticanza, quella del Ministro Valditara, o una precisa volontà politica? In entrambi i casi una cosa inaccettabile.

Tino Magni, Senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra