Centro sportivo Bione: raccolta firma contro la chiusura della piscina

Il consigliere Corrado Valsecchi (ApL) a sostegno dell’iniziativa promossa da Marco Marchetti

“Sollecito atleti, utenti, associazioni sportive a sottoscrivere la petizione per far capire al comune l’errore commesso”

LECCO – E’ stato Corrado Valsecchi, capogruppo consigliare di Appello per Lecco, a protocollare lunedì scorso presso gli uffici del comune di Lecco, la raccolta spontanea di firme (si stanno raccogliendo anche in questo week-end) promossa dall’ingegner Marco Marchetti, primo firmatario, contro la chiusura della piscina del Centro Sportivo Bione per l’intervento di posizionamento dei pannelli solari termici.

“Una chiusura che sarebbe potuta essere promossa in un altro periodo dell’anno o gestita diversamente senza causare disservizi e tensioni con l’utenza del centro sportivo – ha spiegato il consigliere Valsecchi -. In poche ore sono già state raccolte numerose firme e altre se ne aggiungeranno nella giornata di oggi e di domani. Sollecito atleti, utenti, associazioni sportive a sottoscrivere la petizione in modo da far capire al comune l’errore commesso e poter scongiurare la chiusura in un mese critico per l’utenza tradizionale e per le preparazioni degli atleti ed evitare disagi e costi incalcolabili”.

“In questi giorni, dopo la mia presa di posizione contro la chiusura della piscina, ho ricevuto numerose telefonate e quindi sono lieto di sostenere questa iniziativa finalizzata a chiedere al Comune di rivedere la scelta, prima che sia troppo tardi – ha continuato Valsecchi -. Mi domando inoltre come potranno essere tutelate le posizioni degli oltre trenta lavoratori del centro sportivo. Sarà oltremodo mia premura fare una interpellanza a riguardo durante il prossimo consiglio comunale per capire anche se sia stata fatta richiesta alla Regione per ottenere un’ulteriore proroga, così come già concessa ad altri comuni”.