Lecco, finanziata una rete antiviolenza donne

La Regione ha messo a disposizione oltre 40mila euro

Le risorse sono destinate ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio che accolgono donne con figli minori

LECCO – Approvata e pubblicata sul Burl, il Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, la ripartizione per province delle 27 strutture che riceveranno, complessivamente, oltre 1.125.000 euro. La somma si aggiunge allo stanziamento di 10 milioni di euro dello scorso 3 luglio. Le risorse sono destinate ai Centri antiviolenza e delle Case rifugio che accolgono donne con figli minori, per garantire gli interventi in corso e attuare quelli del prossimo biennio, 2024/25.

“Il Programma regionale di sviluppo di questa legislatura – ha dichiarato Lucchini – ha tra gli obiettivi strategici proprio la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. La nostra azione quotidiana è infatti indirizzata a garantire risorse adeguate, supportare buone pratiche e innovare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza”.

A Lecco il centro delle reti antiviolenza riceverà complessivamente 40.868,24 euro.