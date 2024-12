Linee Lecco, l’opposizione contro il sindaco: “Nessuna trasparenza”

Ieri sera in consiglio comunale il consigliere Brigatti aveva chiesto novità sulla situazione della partecipata

Nuova ordinanza sugli uffici abusivi della Piccola: “Avrebbe potuto dare delle spiegazioni invece ignora l’impegno preso con la mozione approvata lo scorso agosto”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Lecco Merita di +/Lecco Ideale sul tema Linee Lecco:

In occasione del consiglio comunale di ieri sera, 5 dicembre, il Sindaco, in risposta alla domanda di attualità del consigliere Brigatti di aggiornamento sulla vicenda Linee Lecco e l’invito a rispettare la mozione consiliare approvata in data 8 Agosto 2024 che impegnava il Sindaco alla massima trasparenza ed al puntuale aggiornamento del consiglio sul tema, ha risposto che non vi era alcuna novità sui temi indicati nella mozione stessa.

Lo stesso giorno tuttavia era stata emessa l’ordinanza a protocollo 376 del 5 Dicembre 2024 con la quale veniva, seppur parzialmente, rettificata la precedente ordinanza 232 del 19/06/2024 che prevedeva la demolizione dell’edificio di Linee Lecco alla Piccola.

L’ordinanza ha un rilievo giuridico piuttosto complicato, solo apparentemente marginale, anche in considerazione del fatto che emenda ordinanza già impugnata avanti al TAR e quindi costituisce pacificamente aggiornamento che il Sindaco avrebbe dovuto comunicare al consiglio comunale spiegando le ragioni della scelta, i possibili risvolti giuridici, le preventivate conseguenze.

Come gruppo consigliare non possiamo che sottolineare l’ennesima mancanza di rispetto del Sindaco ai ruoli istituzionali e ai cittadini rappresentati dal consiglio tutto.

Nei prossimi giorni valuteremo ulteriori azioni di dissenso e critica a tale comportamento del tutto ingiustificato.

Lecco Merita di +/Lecco Ideale