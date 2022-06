Referendum sulla Giustizia, tre incontri pubblici per spiegare le ragioni del sì e quelle del no

L’iniziativa sostenuta dalla Camera Penale di Como e Lecco

“Intorno all’appuntamento referendario c’è un allarmante silenzio”

LECCO – Una serie di incontri/dibattiti sul referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno per dare spazio alle ragioni del sì e a quelle del no. Il primo si terrà il prossimo 5 giugno a Erba, ne seguiranno altri due ad Appiano Gentile (6 giugno) e a Lecco (9 giugno).

L’iniziativa è sostenuta dalla Camera Penale di Como e Lecco che intende, come spiegato in una nota stampa, richiamare la rilevanza dell’appuntamento referendario. “Si tratta di cinque quesiti che, al di là dei tecnicismi giuridici, sono destinati a dare un segnale significativo – quale che sia l’esito del referendum – rispetto al sentimento pubblico in materia giudiziaria” spiegano dalla Camera Penale. “Condividiamo l’allarme sollevato dal Presidente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, e sottolineiamo il preoccupante silenzio che, ormai a pochi giorni dalla data del referendum, continua ad avvolgere i relativi temi. Lo strumento del referendum è una potente e irrinunciabile forma di espressione democratica della cittadinanza nella partecipazione alla formazione della vita pubblica e non può essere relegato a una sorta di “soprammobile” inutile e costoso”.

In un’ottica “divulgativa e di confronto dialettico” la Camera Penale di Como e Lecco parteciperà ad alcuni incontri pubblici con la cittadinanza volti ad analizzare i quesiti referendari, spiegando le ragioni del sì e quelle del no.

Il prossimo 5 giugno presso Lariofiere, a partire dalle 17 si terrà il primo incontro che verrà moderato dalla Senatrice Erica Rivolta. Parteciperanno e si confronteranno Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato tra i promotori referendari e il Dott. Mariano Fadda Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Como, nonchè Presidente della Sottosezione di Como dell’Associazione Nazionale Magistrati. La Camera Penale di Como e Lecco interverrà all’ incontro pubblico con il Presidente Avv. Edoardo Pacia e con l’Avv. Elisabetta Frigerio, Segretario della Camera Penale medesima.

Un secondo incontro si terrà ad Appiano Gentile, presso il Municipio, il 6 giugno, dalle ore 20.30 con l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Appiano Gentile e moderazione dell’Avv. Anna Gallina, con la partecipazione dell’Avv. Edoardo Pacia e del componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale, Avv. Davide Brambilla.

Il terzo e ultimo dibattito si svolgerà a Lecco presso la sala Confcommercio di Palazzo Falk in Piazza Garibaldi, in data 9 giugno dalle ore 20.30, organizzato dal Comitato Referendario a favore del Sì, in cui, ulteriormente, verranno confrontate le ragioni a favore e contro l’iniziativa, con la partecipazione dell’Avv. Edoardo Pacia e del Vice Presidente della Camera Penale, Avv. Stefano Pelizzari e del Dott. Colasanti, Giudice presso il Tribunale di Lecco e Presidente della locale Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati.