Roberto Gagliardi confermato coordinatore provinciale di Forza Italia

Il congresso provinciale si è tenuto sabato scorso

Rieletto per acclamazione il coordinatore uscente

LECCO – Roberto Gagliardi è stato confermato, per acclamazione, coordinatore provinciale di Forza Italia. Le votazioni si sono svolte sabato pomeriggio in una sala gremita del nuovissimo “Lecco Hostel”, durante il congresso presieduto dall’avvocato Fabio Roscioli, tesoriere del partito e uomo di fiducia della famiglia del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

L’occasione è servita anche per votare i membri elettivi del Comitato Provinciale, mettendo a fuoco gli impegnativi appuntamenti elettorali che si concretizzeranno nelle numerose sfide che attendono i militanti di Forza Italia sul territorio provinciale, oltre che per eleggere i cinque delegati scelti fra gli azzurri locali per rappresentare la provincia di Lecco al congresso nazionale previsto per fine febbraio.

Ai lavori congressuali sono intervenuti autorevoli ospiti e in particolare il Coordinatore regionale onorevole Alessandro Sorte, con il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Fabrizio Figini e il consigliere regionale Jonathan Lobati, l’europarlamentare Massimiliano Salini e Maria Elena Invernizzi, responsabile regionale di “Azzurro donna”. Non ha voluto mancare anche l’ex coordinatore provinciale Davide Bergna che ha sostenuto la candidatura e l’operato di Roberto Gagliardi. Erano presenti anche i segretari provinciali di Fratelli d’Italia Alessandro Negri e della Democrazia Cristiana Antonio Piazza per il saluto di rito.

“Nei vari interventi si è parlato di identità politica, di rinnovamento e di un Berlusconismo che continua a portare avanti il movimento azzurro, liberale, democratico e riformista che opera all’interno del Partito popolare europeo che è il primo partito in Europa. Generale la soddisfazione degli iscritti e degli intervenuti nel dibattito congressuale perché per la prima volta è stato dato molto spazio al contributo dei militanti che hanno così potuto dire la loro anche per quanto riguarda le future alleanze all’interno delle quali Forza Italia intende continuare a farsi rispettare, ma anche rivestire ancora il suo ruolo di guida, indispensabile alla coalizione di centrodestra, perché sa di poter trasmettere questi solidi valori grazie anche grazie all’esperienza che le deriva dalla competenza maturata negli ultimi 30 anni” precisa il rieletto Gagliardi.

Fra i molti contributi è stato particolarmente apprezzato il pensiero di Antonio Conrater, presidente del partito e dei Seniores di Forza Italia, che ha sottolineato la centralità di Forza Italia nell’alleanza di governo del centrodestra: “Forza Italia è la chiave di volta del Centro Destra: noi siamo gli eredi legittimi di Berlusconi e abbiamo la capacità di vedere le autostrade che dobbiamo percorrere. Perché Forza Italia è la porta d’ingresso nel Centro Destra di tutte le forze moderate che devono dare più equilibrio, più moderazione, più capacità di rappresentanza dell’intero paese. Rafforzare Forza Italia è l’unica strada percorribile per riequilibrare al centro il governo del paese. Anche a Lecco le porte di

Forza Italia sono aperte a tutti coloro che hanno lavorato per un terzo polo intermedio fra Centro Destra e Centro Sinistra. E dunque, complimenti a Roberto Gagliardi che in pochi mesi ha ribaltato il partito che era assopito e ne ha fatto una macchina da guerra in grado di collaborare alla pari coi nostri amici della Lega e di Fratelli di Italia. Perché fra di noi, nel Centro Destra, c’è una sola competizione che abbia senso ed è quella di trovare le persone migliori da presentare ai nostri elettori. Migliori per preparazione, migliori per autorevolezza e competenza, migliori per rigore e onestà riconosciuta. Sono convinto che questa gara in moltissimi dei comuni che andranno prossimamente a elezioni noi la sapremo vincere!”.

Il coordinatore uscente Roberto Gagliardi, che con sua grande soddisfazione è stato eletto e riconfermato per acclamazione, all’inizio del suo intervento ha riepilogato quanto è stato fatto dalla primavera scorsa e soprattutto ha ringraziato:” Tutti coloro che in questi mesi mi hanno accompagnato fino a oggi e sono davvero tanti: grazie a chi fin da subito ha sostenuto le idee che abbiamo messo in pratica. Permettetemi in primis di dire grazie a chi fin da subito ha creduto in questo cammino dal mese di aprile, dove stanchi di vedere una situazione poco chiara ci siamo messi d’impegno per “Cambiare“. Grazie a chi in questi mesi ha accettato di far parte di questo direttivo, e che continuerà a farne parte. Questa squadra ha portato in questo periodo Forza Italia dove ha sempre meritato di essere ossia nelle prime pagine di giornale, ossia radunando militanti per pranzi e cene, ossia nei nostri Comuni attraverso i nostri amministratori che stanno ritornando in una Forza Italia che è rinata e non dobbiamo avere paura di dirlo. Anche in provincia di Lecco Forza Italia gode di ottima salute e cresce nei sondaggi e nelle adesioni. Il congresso provinciale è stato un momento significativo di questa nuova stagione del partito che ha saputo mettere a disposizione una rinnovata classe dirigente che si distingue per impegno, serietà e capacità nell’affrontare il lavoro che ci attende. Insieme sapremo, infatti, individuare ulteriori nuovi spunti programmatici e progetti concreti per il nostro territorio e chi lo abita”.

Risultano eletti, per acclamazione, insieme a Gagliardi nel coordinamento provinciale Maria Chiara Marino, Gianluigi Valsecchi, Stefano Burgarello, Claudio Baruffaldi, Giuseppe Fusi, Patrizia Milani, Enrico Bianchini, Alessandro Paolo Milani, Gabriella Del Nero e Adriana Rossi. Sono componenti di diritto Antonio Conrater, presidente Senores; Elisa Ratti, Forza Italia Giovani; Anna Scola, Azzurro Donna.

Sono stati invece delegati al congresso nazionale Gabriele Mandelli, Rosanna Rampin, Lorenzo Leandro Pelamatti, Elisa Ratti, Gianluigi Valsecchi e Francesca Arone.

Prossimamente si terrà la prima riunione del nuovo coordinamento e in quell’occasione

saranno eletti dal comitato stesso anche gli altri componenti dei vertici provinciali del

partito, che faranno parte del nuovo corso di Forza Italia in provincia di Lecco.