Stadio e Bione, dopo il black out (e le polemiche) intervengono gli assessori

Valsecchi e Nigriello sul guasto alle luci del Rigamonti Ceppi: “La posa delle luci a led non ha nulla a che vedere con il black out”

Sul Bione: “Lavori seguiti costantemente, i servizi offerti dal centro sportivo proseguono”

LECCO – “L’impegno del Comune per lo stadio è sotto gli occhi di tutti e, ad ogni buon conto, la posa delle luci al led non ha nulla a che vedere con il black-out”. Dopo le polemiche sono gli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport, Corrado Valsecchi e Roberto Nigriello, ad intervenire con alcune precisazioni sia sullo stadio Rigamonti Ceppi che sul Centro Sportivo Al Bione.

“I lavori in corso al centro sportivo comunale Al Bione sono seguiti costantemente dagli assessorati competenti e dai rispettivi dirigenti. Il campo di calcio sta per essere completato e a breve verrà consegnato, mentre la pista di atletica attende l’approvazione della perizia di variante, nonché di temperature compatibili con la posa della pavimentazione sportiva. Non nascondiamo ci siano criticità da risolvere sul fronte degli spogliatoi, per i quali i dirigenti si stanno relazionando con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto”.

“Per concludere sottolineiamo che anche il dialogo con le associazioni sportive è costante e che, nonostante i lavori in corso, i servizi offerti dal centro sportivo comunale sono proseguiti e proseguono senza soluzione di continuità”.