Treni: 4 nuovi convogli sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Entro il 2024 saranno immessi in servizio 45 nuovi treni a cui si aggiungono 34 treni ad alta frequentazione

Mauro Piazza: “Regione Lombardia mantiene gli impegni presi e investe su nuovi treni”

LECCO – “Regione Lombardia continua nello sforzo di investire sul materiale rotabile con l’immissione in servizio per la prima volta di 4 nuovi convogli Donizetti sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Questa importante novità è accompagnata, grazie alla sinergia con Trenord, dal riammodernamento dei 34 treni ad alta frequentazione che prevede il rinnovo di sistemi e impianti, la sostituzione di arredi e l’installazione di telecamere”.

A renderlo noto il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza che ha ringraziato l’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente: “Regione Lombardia mantiene gli impegni presi e investe su nuovi treni cercando così di migliorare il servizio su una linea che, purtroppo, è in sofferenza e in affanno. Un segnale che dimostra l’attenzione da parte di Regione Lombardia per il nostro territorio”.

Entro il 2024 saranno immessi in servizio 45 nuovi treni a cui si aggiungono 34 treni ad alta frequentazione (TAF) che saranno riammodernati come deciso da Regione Lombardia, Trenord e FerrovieNord. Sono i dati forniti oggi dall’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, alla stazione di Milano Cadorna nel corso della presentazione del primo TAF completamente rinnovato. Presenti anche Gianantonio Arnoldi, vicepresidente di FNM, e Stefano Gervasini, direttore tecnico di Trenord.

Dei 45 nuovi treni che saranno immessi nel 2024, è stata già pianificata l’immissione in servizio entro il mese di giugno. Dal 5 febbraio due convogli Caravaggio saranno introdotti sulla linea Milano-Mortara-Alessandria. Il numero salirà a tre entro giugno 2024. Nel primo semestre 2024 sono previste ulteriori immissioni: due convogli Caravaggio inizieranno a circolare sulla Milano-Carnate-Bergamo, linea che dal 5 febbraio 2024 vedrà l’interruzione della tratta Bergamo-Ponte San Pietro per i lavori di raddoppio a opera di RFI. Due treni ad alta capacità Caravaggio saranno destinati anche alla linea Milano-Treviglio-Cremona entro giugno 2024. Quattro convogli monopiano Donizetti entreranno in servizio per la prima volta sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e così come altri 4 Donizetti incrementeranno le corse effettuate sulla Milano-Gallarate-Luino.