Crollo a scuola, Lega Casatenovo: “I ‘compagni’ difendono l’indifendibile”

La replica della Lega Casatenovo alle parole del gruppo di maggioranza Persona, Ambiente, Comunità

CASATENOVO – Riceviamo e pubblichiamo una nota inoltrata da Alberto Spreafico della sezione di Casatenovo della Lega come risposta al comunicato con cui il gruppo di maggioranza Persona, Ambiente, Comunità ribadiva sostegno e fiducia al sindaco Filippo Galbiati, invitando anche la minoranza a collaborare nell’emergenza dettata dal crollo del tetto dell’auditorium delle scuole medie.

Ecco il comunicato:

Dopo le nostre critiche all’Amministrazione Comunale di Casatenovo, è partita una vera e propria patetica difesa d’ufficio dei “compagni”, che pur di difendere l’indifendibile, si aggrappano ai cambiamenti climatici per giustificare le cause del crollo, come se non avesse mai piovuto o come se fosse normale che un edificio collassi per colpa del temporale e non per colpa di chi non ha verificato se quell’edificio avesse problemi statici, ma oltre a queste ridicole scusanti tutti i “compagni” si sono impegnati nell’esaltare le eroiche gesta del sindaco, che ha sempre lavorato per la sicurezza (infatti si vedono i risultati) e che si è attivato per trovare altri spazi dove collocare gli alunni… Come se fosse un merito e non un dovere visto che è stato obbligato dal sequestro della struttura. Ma la cosa che lascia veramente perplessi è che nel tentativo di difendere l’Amministrazione i fenomeni del PAC (Persona, Ambiente, Comunità, ndr) probabilmente la affossano ulteriormente, visto che hanno scritto che in anni recenti ci sono stati degli interventi sulle coperture per accertarne la sicurezza; quindi erano a conoscenza di problemi di sicurezza della copertura??? Ma allora perché non è stato chiuso e preso provvedimenti??? Ovviamente le risposte non le dovete dare a noi , sicuramente i magistrati saranno molto interessati a questi particolari e a queste domande ma soprattutto alle risposte; noi non accusiamo e non diffamiamo nessuno, ci limitiamo ad osservare quanto accaduto e come già detto se dovessero emergere delle responsabilità è evidente che ci saranno delle conseguenze, ma ovviamente una volta accertati i fatti. Vorremmo anche far notare che noi abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco qualora dovessero emergere ed essere sancite delle precise responsabilità , mentre a parti invertite voi avreste chiesto le dimissioni immediate ….. a sostegno di questa tesi si vedano le recenti vicende governative.

Lega Lombarda Salvini Premier Sezione di Casatenovo