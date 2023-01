Elezioni regionali: doppia candidatura per Procopio con Noi Moderati

Il vicesindaco di Merate è candidato nel collegio di Lecco e in quello di Milano

“Una sfida bella e avvincente e non impossibile, almeno sulla carta”

MERATE – Giuseppe Procopio, vicesindaco di Merate, candidato alle prossime elezioni regionali con Noi Moderati nel collegio di Lecco e in quello di Milano.

Il partito guidato dall’onorevole Maurizio Lupi ha sciolto le riserve sui propri candidati puntando sul nome dell’assessore all’urbanistica e al commercio meratese come capolista nella lista che Noi Moderati presenterà a sostegno della candidatura di Attilio Fontana come presidente. “Abbiamo davanti una sfida bella e avvincente: l’obiettivo è difficile, ma non impossibile da realizzare, almeno sulla carta”.

A contare saranno infatti le preferenze che l’attuale vice sindaco riuscirà a conquistare nei due collegi in cui è candidato. In lista con Procopio ci saranno volti giovani e non ancora impegnati nella vita amministrativa: “Vogliamo anche contribuire a svecchiare la classe politica”.