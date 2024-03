Massimo Panzeri lancia la campagna elettorale oggi in piazza con “Prospettive per Merate”

Gazebo in piazza questa mattina, sabato, per Massimo Panzeri con “Prospettive per Merate”

Nuovo nome per il gruppo di maggioranza che deve fare i conti con la perdita di alcuni “pezzi” importanti

MERATE – Parte ufficialmente questa mattina, sabato 9 marzo, con un gazebo in piazza la campagna elettorale del sindaco uscente Massimo Panzeri, che ha ufficializzato la candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con la lista di centro-destra “Prospettive per Merate”.

Un gruppo che, pur ponendosi in continuità con la maggioranza uscente di Più Prospettiva, registra già dal nuovo nome i movimenti, non certo privi di colpi di scena, registrati all’interno della compagine di “governo”, nata nel 2019 dall’unione dei gruppi Più Merate e Prospettiva per Merate.

Aspetta solo di essere ufficializzata infatti (probabilmente con la presentazione della terza lista, sabato 16 marzo alle 10.30, di Dario Perego, se non addirittura prima), la voce che vorrebbe gli assessori Franca Maggioni e Giuseppe Procopio pronti a lasciare la maggioranza per approdare nella nuova lista che candida come sindaco l’ex primo cittadino al 1994 al 2004.

Un colpo di scena che, per certi versi, riporta la memoria a quanto avvenuto nel 2014 al termine del mandato di Andrea Robbiani, quando l’allora sindaco dovette fare i conti con la creazione di una nuova lista da parte di molti suoi assessori e consiglieri, decidendo di non ricandidarsi.

Il sindaco uscente Massimo Panzeri ha invece deciso di andare dritto per la sua strada, contando sull’appoggio di Lega e Fratelli d’Italia (anche se i simboli dei partiti non appaiono nel logo): “Abbiamo fatto molto in questi anni e continueremo in questa direzione mettendo al servizio della città la nostra esperienza e visione per concretizzare nuove “Prospettive per Merate” per il benessere della comunità. Intendiamo confermarci alla guida della città, il nostro gruppo è compatto nelle idee e nella visione dell’impegno necessario per proseguire sulla strada tracciata in questi anni” sottolinea Panzeri.

Sabato mattina il comitato elettorale di Prospettive per Merate sarà in piazza degli Eroi dalle 9.30 per incontrare la cittadinanza.

Il curriculum di Panzeri

Classe 1971 sposato con tre figli, Massimo Panzeri diplomatosi presso l’Istituto Tecnico Statale Francesco Viganò di Merate, città in cui è nato e cresciuto, si è da sempre occupato dell’area tecnico commerciale nell’azienda di famiglia. Eletto consigliere comunale della città di Merate nel 2009, è stato assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio fino al 2014, anno in cui è stato rieletto consigliere comunale.

Dopo essere stato capogruppo dal 2014 al 2019 è stato eletto, il 26 maggio 2019, Sindaco di Merate; da quel momento ha esercitato direttamente le funzioni di responsabile dei lavori pubblici, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti, oltre che ai servizi di competenza statale. Membro rappresentante della Provincia di Lecco nel CAL di Regione Lombardia fino al 2023, è oggi vice presidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, oltre a rivestire la carica di Presidente dell’assemblea dei soci dell’azienda speciale Retesalute.