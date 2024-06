Merate: Panzeri chiude la campagna elettorale con la festa in piazza

Appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, a partire dalle 18

Continuità, competenza e concretezza le parole scelte dal sindaco uscente per chiedere ai meratesi la riconferma

MERATE – Una festa in piazza Prinetti con dj set e free drink per chiudere, tra la gente, la campagna elettorale, provando a convincere anche gli ultimi indecisi. E’ in programma nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, l’appuntamento promosso dalla lista Prospettive per Merate per chiudere, prima che il silenzio elettorale imponga lo stop a tutti, la lunga maratona in vista delle elezioni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno.

Dopo aver incassato il sostegno di tutti i partiti del centrodestra, con l’endorsement diretto del vice premier Matteo Salvini durante l’incontro in Auditorium del 23 maggio, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita al lago di Sartirana e dell’onorevole Maurizio Lupi (Noi Moderati), giunto a Merate per la presentazione del libro su Silvio Berlusconi, Panzeri ha deciso di sondare l’umore della piazza proponendo di chiudere gli appuntamenti elettorali in mezzo alla gente.

Chiaro e diretto lo slogan scelto, basato su tre parole: “Continuità, competenza e concretezza” con un tag, ancora più immediato, sui social #dettofatto. Le opere realizzate durante i primi cinque anni di mandato sono state sintetizzate in un opuscolo, distribuito alla cittadinanza.