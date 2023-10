Sanità, Forza Italia: “Anche gli ospedali di provincia devono continuare a essere attrattivi”

La riflessione del coordinatore provinciale di Forza Italia sulla situazione sanitaria

MERATE – Anche Forza Italia prende posizione in merito all’esodo di operatori sanitari dall‘Asst Lecco e in particolar modo dall’ospedale di Merate. In una nota, che pubblichiamo integralmente, il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi tiene a precisare che “anche gli ospedali di provincia devono, infatti, continuare ad essere considerati attrattivi e sicuri come quelli della vicina metropoli milanese”.

Di seguito il comunicato

L’esodo di professionisti dalle strutture sanitarie pubbliche in provincia di Lecco che sta caratterizzando in quest’ultimo periodo soprattutto il territorio meratese non è certamente da sottovalutare e assolutamente non vanno trascurate le preoccupazioni a più riprese manifestate dai sindaci ma anche dai cittadini che vedono prospettarsi nell’immediato futuro la possibile chiusura di reparti ospedalieri così faticosamente messi a disposizione delle gente lecchese nei decenni scorsi.

Forza Italia ha ben presente il quadro delle cose e condivide tali preoccupazioni schierandosi al fianco dell’Azienda sanitaria locale prendendosi fin d’ora l’impegno di seguire l’evoluzione della situazione sommariamente descritta attraverso i propri rappresentanti in consiglio e in giunta regionale la cui azione dovrà essere propositiva e tesa a scongiurare la riduzione dei servizi rivolti alla popolazione e dunque al miglioramento dello specifico contesto sanitario che, indubbiamente, è meritevole di nuova attenzione.

Questo in considerazione del fatto che il centro destra ha il merito di aver portato la sanità Lombarda a livelli di eccellenza ed essere punto di riferimento per altre regioni e per altri Paesi. Ha raggiunto obiettivi e traguardi di notevole prestigio, nel campo della ricerca, della prevenzione, della diagnosi, nella cura e nella riabilitazione e pertanto si devono porre in essere le risoluzioni necessarie affinché tale patrimonio di professionalità possa ulteriormente qualificarsi in favore dei cittadini contribuenti. Anche gli ospedali di provincia devono, infatti, continuare ad essere considerati attrattivi e sicuri come quelli della vicina metropoli milanese.

Bisognerà capire meglio la situazione che sta vivendo la sanità lecchese e, in particolare, l’ospedale Mandic di Merate: per fare questo Forza Italia metterà in campo le proprie competenze e si farà carico delle problematicità legate anche alla difficoltà di reperire nuove risorse professionali che sono indispensabili per poter garantire ai cittadini la loro salute attraverso un servizio sanitario pubblico che sappia superare le possibili criticità ma rinnovandosi per stare al passo con i tempi.

Roberto Gagliardi – Coordinatore Forza Italia di Lecco.