Benessere in movimento. Come evitare l’aumento di peso durante le festività

“Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale”

RUBRICA – Sappiamo bene che nelle festività natalizie l’atmosfera diventa magica e si avverte il desiderio di condividere, al meglio, dei momenti insieme alle persone care.

Il Santo Natale poi, è un giorno di festa che fa bene alla salute, allo spirito ed al piacere dello stare a tavola.

Il periodo delle feste è una vera sfida per chi è a dieta ed il rischio di fare il pieno di calorie è sempre dietro l’angolo!

I buoni propositi sono tanti, ma come fare perché le buone intenzioni della vigilia diventino realtà?

Come ben sappiamo bilancia e vita sociale hanno una relazione complicata, ma occorre tenere a mente che non è una relazione impossibile!

Primo spunto su cui riflettere: durante le festività natalizie i giorni dedicati alla convivialità non sono tanti, impegniamoci a seguire un’alimentazione più sana e bilanciata durante i giorni non festivi! Non saranno pochi giorni di eccessi alimentari a rovinare la linea.

Sono le abitudini che contano e sono le buone abitudini che non vanno perse: “non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale”.

Ad incidere davvero sulla linea di una persona, sul suo peso e sulla sua forma fisica, non è una dieta condotta per un periodo limitato di tempo, ma uno stile di vita alimentare che lo accompagna sempre.

Sono convinto che la convivialità è uno di quei piccoli piaceri che rendono la vita interessante, che le conferiscono quel guizzo di allegria e solarità che ci aiuta poi ad affrontare i momenti difficili.

Se proprio volete considerare qualche accorgimento, ne basteranno pochi per non rinunciare al piacere dello stare insieme. Vedrete che oltre ad avere goduto di aperitivi, cene e cenoni, vi ritroverete a gennaio non solo a non dover rincorrere la linea perduta, ma soprattutto carichi dell’affetto ricevuto e trasmesso ai nostri e vostri cari.

Vi riporto alcuni spunti di riflessione che potreste considerare, senza stress, durante le festività:

· cerchiamo di mantenere attivo il metabolismo, è opportuno mangiare 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena) e non è consigliabile saltare uno di questi pasti per ridurre il cibo assunto. Una merenda, ad esempio, se consumata due o tre ore prima della cena consentirà di sedersi a tavola con il giusto appetito e rispettare le porzioni prescritte senza abbuffarsi.

· bere due litri di acqua al giorno. In questo periodo è ancora più importante perché l’acqua aiuta a drenare i liquidi in eccesso derivanti dall’abuso di zucchero e sale.

· nei momenti di relax, sarebbe bene evitare di consumare dolci e preferire spuntini di frutta secca oppure yogurt.

· Al buffet non eccedere con le porzioni

· Concedetevi pure bevande alcooliche ma cercate di equilibrare con l’acqua.

Questi giorni possono anche essere occasione per fare ancor di più esercizio fisico e movimento, respirare aria sanoìa, trascorrere del tempo utile per staccare dallo stress accumulato durante l’anno e poter godere di aria fresca, rincentrando in generale anche il nostro equilibrio psico-fisico.

Cari amici e lettori cerchiamo quindi di mantenere anche nei giorni delle feste uno stile di vita attivo, una buona qualità e quantità del sonno!

Spero di avervi offerto degli spunti interessanti per poter contribuire nel farvi vivere un sereno

S. Natale e delle ottime vacanze!

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista – Life Coach

www.marcobrusadelli.it

Riceve per appuntamento presso:

Centro fitness Fitup, Via Risorgimento 57 – Lecco

T. +39 3394935212

email: info@marcobrusadelli.it

